Анонс iQOO Z7i – первый смартфон с Dimensity 6020

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Компания iQOO анонсировала младшего представителя линейки Z7

Компания iQOO сегодня представила смартфон Z7i, ставший первым в мире устройством, получившим процессор Dimensity 6020. Этот чип построен на 7-нанометровом техпроцессе и предназначен для смартфонов бюджетного ценового сегмента с поддержкой 5G.

Платформа имеет восьмиядерный процессор. В нем два больших ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц и графический процессор Mali-G57. Новый чип поддерживает оперативную память LPDDR4X и хранилище UFS 2.2, камеры разрешения до 64 М и дисплеи FullHD+ с частотой обновления до 120 Гц.

iQOO Z7i оснащен 6,51-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 720p. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ, накопитель на 128 ГБ. На задней панели есть две камеры – основная 13-мегапиксельная камера с апертурой f/2.2 и 2-мегапиксельная макрокамера с апертурой f/2.4. Селфи-камера снимает с разрешением 5 Мп. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и быструю зарядку 15 Вт.

Характеристики прямо говоря не выдающиеся и именно новый чип привлек основное внимание к этому устройству, но, к сожалению, чуда не произошло. При более подробном обзоре становится понятно, что, несмотря на новое название в стиле последних новинок компании, перед нами переименован чип Dimensity 700 с минимальными изменениями. Для такого бюджетного аппарата решение неплохое, но все же мы ждали чего-нибудь новенького.

Устройство будет доступно для покупки с 20 марта в таких цветах, как Moon Shadow и Ice Lake Blue. Цена за версию 4/128 составит около 130$.

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Источник: gizmochina