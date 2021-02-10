Анонс ISP Vivo V1: новация в мире мобильной фотографии

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Vivo готова штамповать камерофоны

Китайская компания Vivo одна из тех, кто стремится наладить выпуск фирменных чипов. Первый шаг — выпуск собственного процессора обработки изображений V1. Он найдет свое применение в новой линейке камерофонов Vivo X70 и будет отвечать за обработку фото и видео с камер устройств.

Компания особо подчеркивала тот факт, что в создание Vivo V1 вложен труд 300 инженеров, которые в течение двух лет усердно трудились над новым чипом. При этом появление процессора стало реализацией плана компании по повышению качества фото и улучшению обработки изображения, к реализации которого Vivo приступила еще пять лет назад. Компания искренне надеется, что Vivo V1 поможет ей вывести качество съемки на мобильную камеру на новый уровень и удовлетворит запросы самых требовательных пользователей.

Останавливаться на достигнутом Vivo не планирует и в планах развитие инновационных технологий обработки изображений по четырем направлениям: софт, производительность, дизайн и обработка изображений. Напомнила компания и о том, что в декабре прошлого года было подписано долгосрочное соглашение с Zeiss, чей опыn, знания и наработки помогут китайца продвигать новации в области мобильных камер.

В общем и целом, презентация чипа Vivo V1 свелась к тому, что компания рассказала о том, как долго и настойчиво она продвигалась к намеченной цели, сколько много труда и усилий положено в создание процессора обработки изображений. А сколько еще удивительного Vivo обещает показать в будущем. Компания всем видом и посылом пытается показать, что она инновационная и готова совершить революцию в области мобильных камер.

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Источник: vivo