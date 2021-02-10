Анонс OnePlus Nord CE 5G уже близко. Первый тизер

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OnePlus готовится провести летнюю премьеру двух новых смартфонов

OnePlus готовит летний анонс нового смартфона. Им станет OnePlus Nord CE 5G и о предстоящей презентации новинки стало известно из тизера производителя, который слили в сеть. Известно, что дебютирует новинка в Индии и она будет доступна на платформе электронной коммерции Amazon. Точная дата премьеры не названа, но затягивать с ней компания не станет и ждем релиз в июне. Техно-шпионы ориентируют нас на 10 июня.

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Поговаривают, что OnePlus Nord CE 5G станет преемником OnePlus Nord N10 5G и в его основе будет лежать чип Snapdragon 750G. Смартфону приписывают дисплей AMOLED с частотой обновления 90 Гц, батарейку емкостью 4500 мАч, быструю зарядку мощностью 50 Вт и ценник до $350.

Ранее предполагалось, что OnePlus Nord CE 5G может дебютировать одновременно с OnePlus Nord 2, но на данный момент компания хранит молчание о времени анонса второго поколения Nord. Инсайдеры же называют дату релиза 25 июня. По слухам, эта модель будет интересна уже тем, что это будет первый случай, когда OnePlus изменит продуктам Qualcomm и предложит чип от MediaTek. В частности, речь идет об установке платформы Dimensity 1200.

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Учитывая то, что промо-кампанию по продвижению OnePlus Nord CE 5G стартовала, почти наверняка компания поделится еще какими-то подробностями о смартфоне до его анонса. Не должны бездействовать и инсайдеры в части слива характеристик новинки. Поэтому ждем больше информации о OnePlus Nord CE 5G уже в ближайшие дни.

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Источник: twitter, 91mobiles