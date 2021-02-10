Анонс Oppo Pad Air: ставка на дизайн, сбалансированность и невысокую цену

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Стильный, тонкий и умеренный

В этом году Oppo вышла на рынок планшетов, представив в феврале Oppo Pad. Сегодня этот гаджет обрел пару — Oppo Pad Air, который был представлен в Китае вместе с линейкой Oppo Reno 8. Это бюджетный и упрощенный вариант первого планшета компании.

Толщина гаджета всего 6,94 мм и весит он 440 грамм. Внутри скрывается чип Snapdragon 680, 4/6 Гб оперативной памяти LPDDR4X и 64/128 Гб постоянной UFS 2.2, которую можно расширить посредством карт microSD до 512 Гб. Оснащен Oppo Pad Air дисплеем диагональю 10,36 дюйма разрешением 2000х1200 точек и операционной системой Android 12 с оболочкой Color OS 12.1.

На передней панели установили сенсор на 5-мегапикселей и основная камера одиночная на 8 Мп. Емкость батареи составила 7100 мАч и есть быстрая 18-ваттная зарядка. Предложили четыре стереодинамика, порт USB Type-C, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5.

Доступен Oppo Pad Air в сером и серебристом цветах и на выбор три модификации: 4/64 Гб — $195, 4/128 Гб — $225 и 6/128 Гб — $255.

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Источник: beebom