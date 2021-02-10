Анонс Realme 11 – когда обертка хорошая, а конфета так себе

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Realme увлеклась внешностью и забыла о начинке

Вместе с realme 11 Pro+ и realme 11 Pro, обзор которых уже есть на нашем сайте , был представлен и обычный realme 11. От «старших братьев» модель отличается как снаружи, так и технически. Ставку, как и во всей линейке делали на дизайн, потому что технически по некоторым параметрам он даже хуже предыдущего realme 10.

Базовый realme 11 получил 6,43-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 2400х1080, частотой обновления 90 Гц, максимальной яркостью 1000 нит и возможностью отображения 95% цветового пространства DCI-P3. Дисплей полностью плоский с отверстием под камеру в левом верхнем углу.

Аппаратной платформой нового смартфона стал 7-нм процессор MediaTek Dimensity 6020, являющийся ничем иным, как уже трехлетний Dimensity 700. По сравнению с Helio G99 предшественника – он немного хуже во всем, кроме наличия 5G. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR4X составляет 8 или 12 ГБ, а накопитель UFS 2.2 – 256 ГБ.

При этом имеется поддержка расширения хранилища с помощью карт microSD. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки.

По камерам ситуация немного улучшилась, здесь установлен основной 64 Мп модуль f/1.79. Есть также двухмегапиксельный портретный модуль, а для селфи предусмотрена фронталка на 8 Мп. Из других особенностей – подэкранный сканер отпечатков пальцев и классический 3,5 мм разъем для наушников. А вот NFC, в отличие от предшественника, нет.

Версия на 8+256 ГБ оценена в 230 долларов, а модификация 12+256 ГБ – в 259 долларов. Новинка доступна в двух цветах: оранжевый с кожаной задней крышкой и черная с пластиковой. Вряд ли эта модель станет бестселлером, но любителей интересного дизайна за относительно небольшие средства найдется немало.

Есть много пользователей, для которых мегагерцы и мегапиксели совсем не важны, главное, чтобы работал неплохо и выглядел не стыдно.

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Источник: weibo