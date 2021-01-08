Анонс Redmi 9T: Poco M3, но с NFC

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Представили глобальный Redmi 9T, одной из важных фишек которого стал чип NFC

В последнее время сложно без мата объяснить логику действий Xiaomi, которая взялась плодить огромное количество моделей в среднем классе. Сегодня компания представила Redmi Note 9T — глобальный вариант Redmi Note 9 5G. А еще она анонсировала Redmi 9T, «он же Poco M3, он же Redmi Note 9 4G, он же Redmi 9 Power». Отличия между этими устройствами есть, но они сводятся к объему памяти и датчикам в основной камере.

Redmi 9T построен на базе 11-нанометрового Snapdragon 662 в связке 4/6 Гб оперативной памяти, обладает 64/128 Гб постоянной (UFS 2.1/UFS 2.2), аккумуляторной батареей 6000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой и есть поддержка реверсивной зарядки. Разрешение фронтальной камеры составило 8-мегапикселей и на тыльной стороне предложили четыре датчика изображения 48 Мп (f/1.79) + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (макродатчик)+ 2 Мп (датчик глубины).

На лицевой стороне Redmi 9T установили дисплей диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+ (2340х108 0 точек), поставляется аппарат с предустановленной ОС Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, стереодинамиками, портом USB Type-C, есть поддержка Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 и 4G LTE. Одно важное преимущество — предложили модуль NFC, но не на всех рынках.

В комплект поставки Redmi 9T входит зарядка мощностью 22,5 Вт и базовую версию с 4/64 Гб оценили в 159 евро (169 евро с NFC), а за версию 4/128 Гб просят 189 евро (199 евро с NFC). Стоимость версии с 6/128 Гб памяти не озвучена.

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Источник: xiaomi