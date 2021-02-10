Анонс Redmi AirDots 3 Pro уже завтра: ключевые фишки

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Компания тизерит главные особенности Redmi AirDots 3 Pro: активный шумодав и беспроводная зарядка

Завтра Xiaomi проведет презентацию для рынка Китая серии Redmi Note 10. Новинок должно быть три, две из которых будут отличаться от своих глобальных собратьев, прежде всего, аппаратными платформами. Но анонсом только мобильных устройств дело не ограничится. По информации китайских сетевых источников, состоится анонс TWS-наушников с активным шумодавом (до 35 дБ).

Дебютантом должны стать Redmi AirDots 3 Pro и это будет первая гарнитура Redmi, которая предлагает систему активного шумоподавления. О том, как будут выглядеть наушники, можно увидеть на серии тизеров, которые выложили в сеть. В плане внешности, особых изменений замечено не было.

Компания обещает, что Redmi AirDots 3 Pro предложит «наименьший уровень задержки сигнала среди всех беспроводных наушников». И, конечно же, мало кого удивит обещание предложить продукт с лучшим соотношением качества и цены.

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К числу нововведений можно отнести и изменившуюся форму зарядного кейса, который к тому же должен предложить поддержку технологии беспроводной зарядки. Можно заряжать футляр и классическим путем — по проводу через порт USB Type-C. Другие подробности о Redmi AirDots 3 Pro узнаем уже завтра, когда и состоится премьера гарнитуры.

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Источник: gsmarena