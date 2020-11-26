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Анонс Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G: компания представила три смартфона для рынка Китая

26.11.2020 648 0

Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G: три мушкетера, где у каждого свои фишки

Оставшиеся дни 2020 года Xiaomi спешит наполнить рынок своими смартфонами и сегодня представила «трех мушкетеров»: Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Да, компания действительно считает свои новинки мушкетерами, которые вместо шпаги получили на вооружение целый ряд технических преимуществ для победы над соперниками.

 

Анонс Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G: компания представила три смартфона для рынка Китая – фото 1

 

Сегодня разобраться в хитросплетениях модельного ряда Xiaomi непросто. А с выходом сегодняшних дебютантов искать логику в нейминге и построении семейства Redmi Note 9 стало и вовсе делом гиблым. Новинки будут существовать параллельно с другими моделями бренда, отличаясь от них какими-то мелкими и незначительными деталями. Нам остается только принять сегодняшнюю троицу и не пытаться понять тот «сакральный» смысл, который компания вложила в их выход.

 

На массовое признание претендует Redmi Note 9 4G, который не предложил каких-то заметных технологических прорывов или каких-то неожиданных решений для своего ценового сегмента. Беглого взгляда на характеристики достаточно, чтобы понять, что по сути Redmi Note 9 — это китайская версия Poco M3, который был представлен всего пару дней назад. Но, в случае с устройством для Поднебесной не стали выделяться ярко выраженной индивидуальностью в виде массивной площадки для основной камеры на тыльной стороне.

 

Анонс Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G: компания представила три смартфона для рынка Китая – фото 2

Redmi Note 9 4G

 

Чтобы визуально попытаться показать, что «мы не братья по крови», в Redmi Note 9 4G камеру оформили в виде прямоугольной площадки. И такое исполнение основной камеры предельно унифицированное и шаблонное решение. Теперь блок с датчиками изображения визуально не привлекает внимание и смартфон лишился фишки в дизайне.

 

Вторгаться же в начинку не стали (за исключением объема памяти), предложив чипсет Snapdragon 662, дисплей диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+, емкую батарейку на 6000 мАч, 4/6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Фронтальная камера на 8 Мп и на задней панели установили тройную камеру. Но в отличие от Poco M3 здесь заменили макродатчик на ширик разрешением 8 Мп.

 

В продажу Redmi Note 9 4G поступит с сегодняшнего дня, и версия с 4/128 Гб памяти обойдется в $152, за модификацию с 6/128 Гб запросили $167, вариант с 8/128 Гб оценили в $198 и в своем топовом исполнении смартфон предложит 8/256 Гб, а ценник составил $228.

 

Анонс Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G: компания представила три смартфона для рынка Китая – фото 3  

Redmi Note 9 Pro 5G

 

Еще одной знакомой нам новинкой стал смартфон Redmi Note 9 Pro 5G. Создан он на основе Xiaomi Mi 10T Lite, но для китайского рынка тут прокачали основную камеру, где главный модуль не 64 Мп, а 108 Мп. Еще одно приниципиальное отличие от Xiaomi Mi 10T Lite — ширик на 8 Мп, тогда как у лайт-версии он разрешением 13 Мп. И уже по традиции производитель предлагает большее разнообразие по выбору объемов памяти.

 

Здесь также установили дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 750G, фронтальный модуль на 16 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 4820 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. В продажу Redmi Note 9 Pro 5G поступит 1 декабря в трех версиях: 6/128 Гб — $243, 8/128 Гб — $274 и 8/256 Гб — $304.

 

Анонс Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G: компания представила три смартфона для рынка Китая – фото 4

Redmi Note 9 5G

 

Единственной моделью, которая не имеет аналогов на глобальном рынке стал Redmi Note 9 5G на базе процессора Dimensity 800U. Присутствие процессора от MediaTek и поддержка 5G указывают на то, что за пределы Китая смартфон вряд ли выйдет и станет эксклюзивом для внутреннего рынка. Его укомплектовали 6,53-дюймовым экраном разрешением FullHD+, емким аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. Основная камера получила набор датчиков 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а для селфи предложили модуль на 13 Мп. Redmi Note 9 5G появится на прилавках магазинов в первый день зимы и ценник на него стартует с отметки $198.

 

Технические характеристики Redmi Note 9 4G

 

Размеры и вес

162,3х77,28х9,6 мм, 198 грамм

Операционная система

Android 10, фирменная оболочка MIUI 12 

 

Дисплей

6,53 дюйма, 2340х1080 точек (FullHD+), IPS, яркость 400 нит, 90,34%, Corning Gorilla Glass 3

 

Платформа

Чипсет Snapdragon 662, 8 ядер (2 ядра Kryo 260 до 2,0 ГГц,), 64 бит, 11 нм

Графический чип

Adreno 610

Оперативная память

4/6/8 Гб, LPDDR4x

Постоянная память

128/256 Гб, UFS 2.2 + microSD до 512 Гб

 

  

Основная камера

Камера с тремя модулями:

  • основной: 48 Мп, 0,8 мкм, 1,6 мкм 4-в-1, f/1.79. 6P, AF
  • макромодуль: 8 Мп, 1,12 мкм, f/2.2, 120 градусов
  • датчик глубины 2 Мп, 1,75 мкм, f/2.4

Фронтальная камера

8 Мп, f/2.0, 1,12 мкм

Аккумулятор

Li-ion 6000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт (в комплект входит блок на 22,5 Вт)

обратная зарядка 2,5 Вт

 

 

Сеть

2G: 850, 900, 1800, 1900 МГц

3G: диапазоны 1, 5, 8

4G: диапазоны 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41

Две Nano-SIM-карты или Nano-SIM + карта памяти 512 Гб

Беспроводные интерфейсы

Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.0

Навигация

GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou

Биометрия

сканер отпечатков пальцев (на торце)

Разъемы

3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C

Дополнительно

стереодинамики, Hi-Res Audio

Степень защиты

Цвета

черный, синий, зеленый, оранжевый

 

 

Цена

4/128 Гб — $152

6/128 Гб — $167

8/128 Гб — $198

8/256 Гб — $228

 

 

Технические характеристики Redmi Note 9 5G

 

Размеры и вес

161,96х77,25х9,2 мм, 199 грамм

Операционная система

Android 10, фирменная оболочка MIUI 12 

 

Дисплей

6,53 дюйма, 2400х1080 точек (FullHD+), IPS, яркость 450 нит, Corning Gorilla Glass 5

 

Платформа

Чипсет Dimensity 800U, 8 ядер (6хCortex-A55 до 2,0 ГГц, 2хCortex-A76 до 2,4 ГГц), 64 бит, 7 нм

Графический чип

Arm Mali G57

Оперативная память

6/8 Гб, LPDDR4x

Постоянная память

128/256 Гб, UFS 2.2

 

  

Основная камера

Камера с тремя модулями:

  • основной: 48 Мп, 0,8 мкм, 1,6 мкм 4-в-1, f/1.79. 6P, AF
  • ширикоугольный: 8 Мп, f/2.2
  • макрообъектив: 2 Мп, 1,75 мкм, f/2.4

Фронтальная камера

13 Мп, f/2.05, 1,12 мкм

Аккумулятор

Li-ion 5000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт (в комплект входит блок на 22,5 Вт)

 

 

Сеть

2G: 850, 900, 1800, 1900 МГц

3G: диапазоны 1, 2, 4, 5, 8

4G: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 40, 41

5G

Беспроводные интерфейсы

Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.1

Навигация

GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou

Биометрия

сканер отпечатков пальцев (на торце)

Разъемы

3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C

Дополнительно

два динамика

Степень защиты

защита от брызг

Цвета

черный, зеленый, фиолетовый

 

Цена

6/128 Гб — $198

8/128 Гб — $228

8/256 Гб — $258

 

 

Технические характеристики Redmi Note 9 Pro 5G

Материалы корпуса

Gorilla Glass 5

Размеры и вес

165,38х76,8х9 мм, 215 грамм

Операционная система

Android 10, фирменная оболочка MIUI 12

 

Дисплей

6,67 дюйма, 2400х1080 точек (FullHD+), IPS, AdaptiveSync, 120 Гц, соотношение 20:9, контрастность 1500:1, максимальная яркость 450 нит, NTSC 84%, Corning Gorilla Glass 5

 

Платформа

Чипсет Snapdragon 750G, 8 ядер (2 ядра Kryo 570 до 2,2 ГГц, 6 ядер Kryo 570 до 1,8 ГГц), 64 бит, 8 нм

Графический чип

Adreno 619

Оперативная память

6/8 Гб, LPDDR4x

Постоянная память

128/256 Гб, UFS 2.2, слот для карт microSD до 512 Гб

 

 

 

Основная камера

Камера с четырьмя модулями:

  • ультраширокоугольная: 8 Мп, 1.2 мкм, f/2.2, 1/4ʺ, 120 градусов
  • основная: 108 Мп, 1/1,52ʺ, f/1.75, биннинг 2,1 мкм
  • макромодуль: 2 Мп, 1,75 мкм, f/2.4, 1/5ʺ
  • датчик глубины 2 Мп, 1,75 мкм, f/2.4, 1/5ʺ

Фронтальная камера

16 Мп, f/2.45, 1/3,06ʺ, 1 мкм

Аккумулятор

Li-ion 4820 мАч, быстрая зарядка 33 Вт

 

 

Сеть

2G: 850, 900, 1800, 1900 МГц

3G: диапазоны 1, 2, 4, 5, 8

4G: диапазоны 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 40, 41

 5G

Беспроводные интерфейсы

Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4 ГГц, Bluetooth 5.1, NFC 

Навигация

GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou

Биометрия

сканер отпечатков пальцев (на торце)

Разъемы

3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C

Дополнительно

двойные динамики

Степень защиты

IP53﻿

Цвета

серый, синий, розовый

 

Цена

6/128 Гб — $243

8/128 Гб — $274

8/256 Гб — $304

 
Источник: mi.com

Redmi Note 9 4G Redmi Note 9 5G Redmi Note 9 Pro 5G
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.11.2020

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Анонс Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G: компания представила три смартфона для рынка Китая