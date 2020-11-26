Анонс Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G: компания представила три смартфона для рынка Китая

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Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G: три мушкетера, где у каждого свои фишки

Оставшиеся дни 2020 года Xiaomi спешит наполнить рынок своими смартфонами и сегодня представила «трех мушкетеров»: Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Да, компания действительно считает свои новинки мушкетерами, которые вместо шпаги получили на вооружение целый ряд технических преимуществ для победы над соперниками.

Сегодня разобраться в хитросплетениях модельного ряда Xiaomi непросто. А с выходом сегодняшних дебютантов искать логику в нейминге и построении семейства Redmi Note 9 стало и вовсе делом гиблым. Новинки будут существовать параллельно с другими моделями бренда, отличаясь от них какими-то мелкими и незначительными деталями. Нам остается только принять сегодняшнюю троицу и не пытаться понять тот «сакральный» смысл, который компания вложила в их выход.

На массовое признание претендует Redmi Note 9 4G, который не предложил каких-то заметных технологических прорывов или каких-то неожиданных решений для своего ценового сегмента. Беглого взгляда на характеристики достаточно, чтобы понять, что по сути Redmi Note 9 — это китайская версия Poco M3, который был представлен всего пару дней назад. Но, в случае с устройством для Поднебесной не стали выделяться ярко выраженной индивидуальностью в виде массивной площадки для основной камеры на тыльной стороне.

Redmi Note 9 4G

Чтобы визуально попытаться показать, что «мы не братья по крови», в Redmi Note 9 4G камеру оформили в виде прямоугольной площадки. И такое исполнение основной камеры предельно унифицированное и шаблонное решение. Теперь блок с датчиками изображения визуально не привлекает внимание и смартфон лишился фишки в дизайне.

Вторгаться же в начинку не стали (за исключением объема памяти), предложив чипсет Snapdragon 662, дисплей диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+, емкую батарейку на 6000 мАч, 4/6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Фронтальная камера на 8 Мп и на задней панели установили тройную камеру. Но в отличие от Poco M3 здесь заменили макродатчик на ширик разрешением 8 Мп.

В продажу Redmi Note 9 4G поступит с сегодняшнего дня, и версия с 4/128 Гб памяти обойдется в $152, за модификацию с 6/128 Гб запросили $167, вариант с 8/128 Гб оценили в $198 и в своем топовом исполнении смартфон предложит 8/256 Гб, а ценник составил $228.

Redmi Note 9 Pro 5G

Еще одной знакомой нам новинкой стал смартфон Redmi Note 9 Pro 5G. Создан он на основе Xiaomi Mi 10T Lite, но для китайского рынка тут прокачали основную камеру, где главный модуль не 64 Мп, а 108 Мп. Еще одно приниципиальное отличие от Xiaomi Mi 10T Lite — ширик на 8 Мп, тогда как у лайт-версии он разрешением 13 Мп. И уже по традиции производитель предлагает большее разнообразие по выбору объемов памяти.

Здесь также установили дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 750G, фронтальный модуль на 16 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 4820 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. В продажу Redmi Note 9 Pro 5G поступит 1 декабря в трех версиях: 6/128 Гб — $243, 8/128 Гб — $274 и 8/256 Гб — $304.

Redmi Note 9 5G

Единственной моделью, которая не имеет аналогов на глобальном рынке стал Redmi Note 9 5G на базе процессора Dimensity 800U. Присутствие процессора от MediaTek и поддержка 5G указывают на то, что за пределы Китая смартфон вряд ли выйдет и станет эксклюзивом для внутреннего рынка. Его укомплектовали 6,53-дюймовым экраном разрешением FullHD+, емким аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. Основная камера получила набор датчиков 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а для селфи предложили модуль на 13 Мп. Redmi Note 9 5G появится на прилавках магазинов в первый день зимы и ценник на него стартует с отметки $198.

Технические характеристики Redmi Note 9 4G Размеры и вес 162,3х77,28х9,6 мм, 198 грамм Операционная система Android 10, фирменная оболочка MIUI 12 Дисплей 6,53 дюйма, 2340х1080 точек (FullHD+), IPS, яркость 400 нит, 90,34%, Corning Gorilla Glass 3 Платформа Чипсет Snapdragon 662, 8 ядер (2 ядра Kryo 260 до 2,0 ГГц,), 64 бит, 11 нм Графический чип Adreno 610 Оперативная память 4/6/8 Гб, LPDDR4x Постоянная память 128/256 Гб, UFS 2.2 + microSD до 512 Гб Основная камера Камера с тремя модулями: основной: 48 Мп, 0,8 мкм, 1,6 мкм 4-в-1, f/1.79. 6P, AF

макромодуль: 8 Мп, 1,12 мкм, f/2.2, 120 градусов

датчик глубины 2 Мп, 1,75 мкм, f/2.4 Фронтальная камера 8 Мп, f/2.0, 1,12 мкм Аккумулятор Li-ion 6000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт (в комплект входит блок на 22,5 Вт) обратная зарядка 2,5 Вт Сеть 2G: 850, 900, 1800, 1900 МГц 3G: диапазоны 1, 5, 8 4G: диапазоны 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 Две Nano-SIM-карты или Nano-SIM + карта памяти 512 Гб Беспроводные интерфейсы Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.0 Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou Биометрия сканер отпечатков пальцев (на торце) Разъемы 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C Дополнительно стереодинамики, Hi-Res Audio Степень защиты — Цвета черный, синий, зеленый, оранжевый Цена 4/128 Гб — $152 6/128 Гб — $167 8/128 Гб — $198 8/256 Гб — $228

Технические характеристики Redmi Note 9 5G Размеры и вес 161,96х77,25х9,2 мм, 199 грамм Операционная система Android 10, фирменная оболочка MIUI 12 Дисплей 6,53 дюйма, 2400х1080 точек (FullHD+), IPS, яркость 450 нит, Corning Gorilla Glass 5 Платформа Чипсет Dimensity 800U, 8 ядер (6хCortex-A55 до 2,0 ГГц, 2хCortex-A76 до 2,4 ГГц), 64 бит, 7 нм Графический чип Arm Mali G57 Оперативная память 6/8 Гб, LPDDR4x Постоянная память 128/256 Гб, UFS 2.2 Основная камера Камера с тремя модулями: основной: 48 Мп, 0,8 мкм, 1,6 мкм 4-в-1, f/1.79. 6P, AF

ширикоугольный: 8 Мп, f/2.2

макрообъектив: 2 Мп, 1,75 мкм, f/2.4 Фронтальная камера 13 Мп, f/2.05, 1,12 мкм Аккумулятор Li-ion 5000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт (в комплект входит блок на 22,5 Вт) Сеть 2G: 850, 900, 1800, 1900 МГц 3G: диапазоны 1, 2, 4, 5, 8 4G: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 40, 41 5G Беспроводные интерфейсы Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.1 Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou Биометрия сканер отпечатков пальцев (на торце) Разъемы 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C Дополнительно два динамика Степень защиты защита от брызг Цвета черный, зеленый, фиолетовый Цена 6/128 Гб — $198 8/128 Гб — $228 8/256 Гб — $258

Технические характеристики Redmi Note 9 Pro 5G Материалы корпуса Gorilla Glass 5 Размеры и вес 165,38х76,8х9 мм, 215 грамм Операционная система Android 10, фирменная оболочка MIUI 12 Дисплей 6,67 дюйма, 2400х1080 точек (FullHD+), IPS, AdaptiveSync, 120 Гц, соотношение 20:9, контрастность 1500:1, максимальная яркость 450 нит, NTSC 84%, Corning Gorilla Glass 5 Платформа Чипсет Snapdragon 750G, 8 ядер (2 ядра Kryo 570 до 2,2 ГГц, 6 ядер Kryo 570 до 1,8 ГГц), 64 бит, 8 нм Графический чип Adreno 619 Оперативная память 6/8 Гб, LPDDR4x Постоянная память 128/256 Гб, UFS 2.2, слот для карт microSD до 512 Гб Основная камера Камера с четырьмя модулями: ультраширокоугольная: 8 Мп, 1.2 мкм, f/2.2, 1/4ʺ, 120 градусов

основная: 108 Мп, 1/1,52ʺ, f/1.75, биннинг 2,1 мкм

макромодуль: 2 Мп, 1,75 мкм, f/2.4, 1/5ʺ

датчик глубины 2 Мп, 1,75 мкм, f/2.4, 1/5ʺ Фронтальная камера 16 Мп, f/2.45, 1/3,06ʺ, 1 мкм Аккумулятор Li-ion 4820 мАч, быстрая зарядка 33 Вт Сеть 2G: 850, 900, 1800, 1900 МГц 3G: диапазоны 1, 2, 4, 5, 8 4G: диапазоны 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 40, 41 5G Беспроводные интерфейсы Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4 ГГц, Bluetooth 5.1, NFC Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou Биометрия сканер отпечатков пальцев (на торце) Разъемы 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C Дополнительно двойные динамики Степень защиты IP53﻿ Цвета серый, синий, розовый Цена 6/128 Гб — $243 8/128 Гб — $274 8/256 Гб — $304



Источник: mi.com