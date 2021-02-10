Анонс Samsung Galaxy A73 5G: большой экран и лучшая камера в линейке

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Наряду с Samsung Galaxy A33 5G и Galaxy A53 5G компания представила Galaxy A73 5G. Если первые две новинки очень схожи, за исключением камер и дисплея, то Galaxy A73 5G выделяет на фоне собратьев этими же параметрами. Но в целом все три новинки кроили по одному лекалу, предлагая выбирать между размером экрана и камерами.









Передняя панель смартфона отдана под Super AMOLED-панель диагональю 6,7 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Здесь нет 3,5 мм разъема для наушников, но предложили водозащиту IP67. Емкость батареи составила 5000 мАч и есть быстрая проводная зарядка на 25 Вт.

Набор камер Samsung Galaxy A73 5G:





основной датчик на 108 Мп, f/1.8, оптический стаб;

сверхширик 12 Мп;

макросъемка 5 Мп;

датчик глубины 5 Мп;

фронтальная камера разрешением 32 Мп.

Оснастили смартфон чипсетом Snapdragon 778G, 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, слотом для карт microSD до 1 ТБ, батареей емкостью 5000 мАч, ресурс которой можно восполнить посредством быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт. Как и Galaxy A33 5G и Galaxy A53 5G этот аппарат лишен комплектной зарядки.

Работает Galaxy A73 5G под управлением фирменной оболочки One UI 4.1 на базе ОС Android 12. Предложили порт USB Type-C, Bluetooth 5.0, GPS и Wi-Fi 6. Старт продаж смартфона в Европе запланирован на 22 марта.

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Источник: gsmarena