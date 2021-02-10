Анонс Samsung Galaxy S21 FE: облегченный и запоздавший флагман

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Samsung наконец-то представила Galaxy S21 FE

Есть у Samsung такой долгострой, как Galaxy S21 FE. И все в нем вроде неплохо: он производительный, у него достаточно памяти, защита от воды IP68, неплохие камеры и емкий аккумулятор. Вот только два минуса у него все же есть — он вышел с большим опозданием и по высокой цене. То есть Samsung Galaxy S21 FE все же сегодня анонсировали и обошлось без сюрпризов.

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Смартфон предлагает 6,4-дюймовый Dynamic AMOLED 2X‑дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400х1080 точек, 5-нанометровый чипсет Snapdragon 888, аккумулятор емкостью 4500 мАч и 6/8 Гб оперативной памяти. Разрешение фронтальной камеры Samsung Galaxy S21 FE составило 32 Мп и для основной камеры приготовили три датчика 12 Мп (f/1.8, OIS) + 12 Мп (ультраширик, f/2.2) + 8 Мп (телефото, f/2.4, 30-кратный цифровой зум).

Предложили 128/256 Гб постоянной памяти, NFC, дисплейный сканер отпечатков пальцев, два динамика с Dolby Atmos и быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт. На то, чтобы восполнить ресурс батарейки на 50%, понадобится полчаса, а также есть поддержка беспроводной и обратной зарядки.

Из преимуществ Galaxy S21 FE можно выделить операционную систему Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4. Среди удешевлений отметим стекло Gorilla Glass 3 на передней панели и тыльную крышку из пластика. В США за версию с 6/128 Гб памяти запросили $699, а за модификацию с 8/256 Гб предлагают отдать $769.

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В России Galaxy S21 FE смартфон будут предлагать по цене 59 990 и 66 990 рублей соответственно. На старте продаж компания готова будет продавать его за 54 990 и 60 990 рублей соответственно. А купить смартфон можно будет по всему миру с сегодняшнего дня.

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Источник: samsung