Анонс Snapdragon 4 Gen 2: современный техпроцесс, но старые болячки

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Новая надежда Qualcomm на преимущество в бюджетном сегменте

Впервые мы услышали о чипе Snapdragon 4 Gen 2 в истоках о релизе очередного смартфона Xiaomi под названием Redmi Note 12R. И вот компания, без лишней шумихи, показала новый процессор на своей официальной странице в сети.

Трудно сказать, что это совершенно новый уровень бюджетного сегмента, но хоть не клон какого-то существующего камня, и это уже приятно. Основным плюсом стал переход на самый современный техпроцесс 4 нм, который поможет будущим смартфонам жить от одного заряда еще дольше и это, безусловно, хорошая новость.

В результате этого изменения также повысили частоты на 10% и теперь производительные ядра работают на частоте 2.2 ГГц, а экономные на 2.0 ГГц. Графический адаптер, похоже, оставили без изменений, как и чип обработки изображений. Все та же стыдная съемка видео максимум в 1080P и никаких заявлений об увеличении производительности в играх.

Честно говоря, такое спекулятивное ограничение уже начинает немного раздражать. Древний Snapdragon 625 неплохо снимал 4К, а он гораздо слабее современных чипов, которым искусственно обрезают такую возможность. Беспроводные интерфейсы тоже обрадовать не могут. Здесь Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, которые прямо современными назвать трудно.

Единственный существенный плюс – это поддержка скоростной памяти LPDDR5 и UFS 3.1. Но очень сомневаюсь, что производители поставят дорогую память в бюджетное устройство уровня этого камня. Так что в итоге кроме лучшей автономности мы по факту вряд ли увидим какие-то улучшения, главное, чтобы цена была адекватна и он не стал столь же никому не нужен, как и его предшественник.

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Источник: qualcomm