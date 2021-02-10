Анонс Xiaomi Mi 11 Lite: тонкий, звонкий, молодежный
Представили лайт-версию Xiaomi Mi 11 в двух вариантах исполнения
Сегодня компанию уберфлагманам составила лайт-версия Xiaomi Mi 11 Youth Edition, которая появится на глобальном рынке как Xiaomi Mi 11 Lite. За пределами Китая смартфон будет продаваться в версии с поддержкой сетей пятого поколения и без таковой. Как следствие отличаются две версии аппаратной платформой, а также есть отличия по объему памяти, фронталке и цветовой палитре.
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Позиционируется смартфон, как легкий, тонкий и мощный с ориентиром на молодежную аудиторию. Поэтому начали презентацию аппарата с того, что подчеркнули, что толщина корпуса составила всего 6,81 мм при весе 159 грамм.
Для большей привлекательности Xiaomi Mi 11 Lite получил стеклянный корпус с веселыми расцветками, где помимо классических черных и белых оттенков предложили желтый, зеленый, розовый и голубой цвета. Но это палитра цветов 5G-версии, тогда как вариант 4G может похвастаться только тремя оттенками.
Оснастили Xiaomi Mi 11 Lite дисплеем диагональю 6,55 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Матрица AMOLED и есть круглое отверстие под фронтальную камеру на 20 Мп или 16 Мп (4G-версия). Базируется новинка на Snapdragon 780G и это первое мобильное устройство с ним на борту. Вариант без поддержки сетей пятого поколения предлагает Snapdragon 732G.
В активе Xiaomi Mi 11 Lite имеется аккумулятор емкостью 4250 мАч, быстрая 33-ваттная зарядка, 6/8 Гб оперативной памяти, 64/128 Гб постоянной и основная камера с датчиками 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп.
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На рынке Европы Xiaomi Mi 11 Lite будет предлагаться по цене от 299 евро за 4G-версию и от 369евро за вариант с поддержкой 5G сетей.
|
Технические характеристики Xiaomi Mi 11 Lite 5G
|
Технические характеристики
Xiaomi Mi 11 Lite 4G
|
Процессор
|
Snapdragon 780G, 8 ядер (Kryo 670 до 2,4 ГГц) 5 нм, 64 бит
|
Snapdragon 732G, 8 ядер (Kryo 470, пиковая частота 2,3 ГГц),
64 бит, 8 нм
|
Графический чип
|
Adreno 642
|
Adreno 618
|
Операционная система
|
Android 11, оболочка MIUI 12
|
Android 11, оболочка MIUI 12
|
Память
|
6/8 Гб, LPDDR4X
128 Гб USF 2.2
|
6 Гб LPDDR4X
64/128 Гб USF 2.2
|
Дисплей
|
6,55ʺ, 2400x1080 пикселей (FullHD+), AMOLED, 90 Гц, 800nit, контрастность 5000000:1, частота дискретизации до 240 Гц,402ppi, HDR10+, 100% DCI-P3, Gorilla Glass 6
|
6,55ʺ, 2400x1080 пикселей (FullHD+), AMOLED, 90 Гц, 800nit, контрастность 5000000:1, частота дискретизации до 240 Гц,402ppi, HDR10+, 100% DCI-P3, Gorilla Glass 5
|
Аккумулятор
|
4250 мАч, быстрая зарядка 33 Вт
|
4250 мАч, быстрая зарядка 33 Вт
|
Основная
камера
|
— 64 Мп, f/1.79
— 5 Мп, f/2.4, макродатчик,2-кратный зум
|
— 64 Мп, f/1.79
— 8 Мп, f/2.2, 119°, ультраширокоугольный
— 5 Мп, f/2.4, макродатчик,2-кратный зум
|
Фронтальная
камера
|
20 Мп
|
16 Мп
|
SIM-карта
|
2 Nano-SIM + microSD
|
2 Nano-SIM + microSD
|
Сеть и передача данных
|
GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G. Wi-Fi 6E, 2.4 + 5.0 ГГц, Bluetooth 5.2
|
GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 + 5.0 ГГц, Bluetooth 5.1
|
Биометрия
|
сканер отпечатка пальца (встроен в дисплей)
|
сканер отпечатка пальца (встроен в дисплей)
|
Прочее
|
Smart PA, два динамика 1216
|
Smart PA, два динамика 1216
|
Защита
|
не заявлена
|
не заявлена
|
Размеры
|
160,53х75,72х6,81 мм, вес 159 грамм
|
160,53х75,72х6,81 мм, вес 159 грамм
|
Цвета
|
черный, белый, голубой, розовый, желтый, зеленый
|
черный, голубой, розовый
|
Цена
|
6/128 Гб — 369 евро, 12 499грн.
|
6/64 Гб — 299 евро, 6 999грн.
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