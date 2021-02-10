Анонс Xiaomi Mi 11 Lite: тонкий, звонкий, молодежный

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Представили лайт-версию Xiaomi Mi 11 в двух вариантах исполнения

Сегодня компанию уберфлагманам составила лайт-версия Xiaomi Mi 11 Youth Edition, которая появится на глобальном рынке как Xiaomi Mi 11 Lite. За пределами Китая смартфон будет продаваться в версии с поддержкой сетей пятого поколения и без таковой. Как следствие отличаются две версии аппаратной платформой, а также есть отличия по объему памяти, фронталке и цветовой палитре.

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Позиционируется смартфон, как легкий, тонкий и мощный с ориентиром на молодежную аудиторию. Поэтому начали презентацию аппарата с того, что подчеркнули, что толщина корпуса составила всего 6,81 мм при весе 159 грамм.

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Для большей привлекательности Xiaomi Mi 11 Lite получил стеклянный корпус с веселыми расцветками, где помимо классических черных и белых оттенков предложили желтый, зеленый, розовый и голубой цвета. Но это палитра цветов 5G-версии, тогда как вариант 4G может похвастаться только тремя оттенками.

Оснастили Xiaomi Mi 11 Lite дисплеем диагональю 6,55 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Матрица AMOLED и есть круглое отверстие под фронтальную камеру на 20 Мп или 16 Мп (4G-версия). Базируется новинка на Snapdragon 780G и это первое мобильное устройство с ним на борту. Вариант без поддержки сетей пятого поколения предлагает Snapdragon 732G.

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В активе Xiaomi Mi 11 Lite имеется аккумулятор емкостью 4250 мАч, быстрая 33-ваттная зарядка, 6/8 Гб оперативной памяти, 64/128 Гб постоянной и основная камера с датчиками 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп.

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На рынке Европы Xiaomi Mi 11 Lite будет предлагаться по цене от 299 евро за 4G-версию и от 369евро за вариант с поддержкой 5G сетей.

Технические характеристики Xiaomi Mi 11 Lite 5G Технические характеристики Xiaomi Mi 11 Lite 4G Процессор Snapdragon 780G, 8 ядер (Kryo 670 до 2,4 ГГц) 5 нм, 64 бит Snapdragon 732G, 8 ядер (Kryo 470, пиковая частота 2,3 ГГц), 64 бит, 8 нм Графический чип Adreno 642 Adreno 618 Операционная система Android 11, оболочка MIUI 12 Android 11, оболочка MIUI 12 Память 6/8 Гб, LPDDR4X 128 Гб USF 2.2 6 Гб LPDDR4X 64/128 Гб USF 2.2 Дисплей 6,55ʺ, 2400x1080 пикселей (FullHD+), AMOLED, 90 Гц, 800nit,﻿ контрастность 5000000:1, частота дискретизации до 240 Гц,402ppi, HDR10+, 100% DCI-P3, Gorilla Glass 6 6,55ʺ, 2400x1080 пикселей (FullHD+), AMOLED, 90 Гц, 800nit, контрастность 5000000:1, частота дискретизации до 240 Гц,402ppi, HDR10+, 100% DCI-P3, Gorilla Glass 5 Аккумулятор 4250 мАч, быстрая зарядка 33 Вт 4250 мАч, быстрая зарядка 33 Вт Основная камера — 64 Мп, f/1.79

— 8 Мп, f/2.2, 119°, ультраширокоугольный — 5 Мп, f/2.4, макродатчик,2-кратный зум — 64 Мп, f/1.79 — 8 Мп, f/2.2, 119°, ультраширокоугольный — 5 Мп, f/2.4, макродатчик,2-кратный зум Фронтальная камера 20 Мп 16 Мп SIM-карта 2 Nano-SIM + microSD 2 Nano-SIM + microSD Сеть и передача данных GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G. Wi-Fi 6E, 2.4 + 5.0 ГГц, Bluetooth 5.2 GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 + 5.0 ГГц, Bluetooth 5.1 Биометрия сканер отпечатка пальца (встроен в дисплей) сканер отпечатка пальца (встроен в дисплей) Прочее Smart PA, два динамика 1216 Smart PA, два динамика 1216 Защита не заявлена не заявлена Размеры 160,53х75,72х6,81 мм, вес 159 грамм 160,53х75,72х6,81 мм, вес 159 грамм Цвета черный, белый, голубой, розовый, желтый, зеленый черный, голубой, розовый Цена 6/128 Гб — 369 евро, 12 499грн. 6/64 Гб — 299 евро, 6 999грн.

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