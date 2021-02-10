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Анонс Xiaomi Mi Mix 4: роскошь полноэкранности

10.08.2021 507 2

Если титульная серия Mi несет на себе бремя флагманов Xiaomi, то линейка Mi Mix —  это полигон для обкатки новых технологий. Тут компания опробует различные инновации и ищет пути впечатлить аудиторию. Своим первым Xiaomi Mi Mix компания 5 лет назад порвала рынок, который стал самым обсуждаемым устройством и здесь компания позволила себе экспериментировать с безрамочностью.

 

Анонс Xiaomi Mi Mix 4: роскошь полноэкранности – фото 1

 

Xiaomi Mi Mix 4, представленный сегодня, стал продолжением гонки за полноэкранностью. Это смартфон, в который является сплавом «опыта, 66 патентов, $77 млн инвестиций, знаний и умений сотен инженеров».

 

Для достижения максимальной площади дисплея и ради свежих ощущений в этом смартфоне используют решение с подэкранной фронтальной камерой. И это третий в своем роде аппарат на рынке после парочки устройств от ZTE. Такое расположение селфи-модуля позволило избавиться от экранного выреза, которым так грешат все современные смартфоны. Именно камера под дисплеем главная фишка Xiaomi Mi Mix 4 и остается надеяться, что это не сырое недоделанное решение.

 

Анонс Xiaomi Mi Mix 4: роскошь полноэкранности – фото 2

 

Керамический корпус уже давно стал визитной карточкой семейства Mix, поэтому не удивительно, что этот материал вновь использовали при создании четвертого поколения. Но теперь он еще и на 30% легче аналогов. Помимо классических черных и белых цветов, в продаже будет версия в серой расцветке. Сама Xiaomi считает, что дизайн новинки символизирует собой «смешение искусства и технологий».

 

Исполнение Xiaomi Mi Mix 4 аккуратное и с узнаваемостью вновь нет никаких проблем. И дело даже не в одиночном опыте вписать фронталку под поверхностью немного изогнутого по краям дисплея или за счет тонких рамок по его периметру. Достигается самобытность за счет исполнения основной камеры, которая в последнее время стал практически единственным элементом, позволяющим дизайнерам самовыразиться. В Xiaomi Mi Mix 4 это крупный блок в верхнем левом углу «спинки». Смотрится надо сказать масштабно и внушительно.

 

Анонс Xiaomi Mi Mix 4: роскошь полноэкранности – фото 3

 

В Xiaomi Mi Mix 4 предложили как раз такой 10-битный дисплей, какой ждешь от флагмана: AMOLED, 120 Гц, HDR10+ и технология LTPO. Также компания упоминает о высокой частоте работы сенсорного слоя — 480 Гц. Кто-то может посетовать на то, что разрешение FullHD+, а не QuadHD+. Но это решение выверенное с оглядкой на установку фронталки под экраном и ради увеличения автономности. 

 

Xiaomi Mi Mix 4 — первый смартфон на Snapdragon 888+. Очевидно, что это только начало и впереди нас ждет вереница флагманов с этим чипом. Естественно, что в плане производительности все предсказуемо — аппарат будет всеяден и нет задач, с которыми он не справится. Открытым остается вопрос, как решили вопрос с охлаждением. Производитель сообщает о системе жидкостного охлаждения, которая должна не позволить смартфону превратиться в «печку». Оперативная память LPDDR5 и ее тут 8/12 Гб, а встроенной 128/256/512 Гб UFS 3.1. Слота расширения памяти не предусмотрено.

 

Анонс Xiaomi Mi Mix 4: роскошь полноэкранности – фото 4

 

Получил Xiaomi Mi Mix 4 аккумулятор емкостью 4500 мАч. В комплекте лежит адаптер на 120 Вт, с помощью которого можно зарядить батарейку за 15 минут. Есть также поддержка реверсивной зарядки на 10 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт (от 0 до 100% за 28 минут).

 

Если инженеры и разработчики все правильно настроили, то камера Xiaomi Mi Mix 4 должна выдавать флагманский уровень. Главная камера получила 108 Мп датчик от Samsung, который оснащен оптическим стабилизатором. Вторая камера комплектуется широкоугольным модулем на 13 Мп. Третий сенсор интереснее — это 8 Мп зум-перископ с оптическим стабом, который выдает 5-кратный оптический зум.

 

Анонс Xiaomi Mi Mix 4: роскошь полноэкранности – фото 5

 

Как не удивительно, но Xiaomi Mi Mix 4 не самая дорогая модель компании. Тут пальму первенства удерживают Mi 11 Ultra и Mi Mix Fold. Цены в Китае такие: 8/128 Гб — $771, 8/256 Гб — $817, 12/256 Гб — $894 и 12/512 Гб — $972.  Продажи стартуют 16 августа.

 

Новость в разработке, технические характеристики уточняются.... 

 

Технические характеристики Xiaomi Mi Mix 4

Операционная система

Android 11 с оболочкой MIUI 12.5

 

Дисплей

6,67ʺ, AMOLED, 2400х1080 пикселей, 10 бит, 120 Гц, тач 480 Гц, HDR10+, Dolby Vision, DCI-P3, 5000000:1, Gorilla Glass Victus

Платформа

Snapdragon 888+ (1хCortex-X1, 2,995 ГГц, 3хCortex-A78, 2,4 ГГц, 4хCortex-A55, 1,8 ГГц)

Видеоускоритель

Adreno 660

Оперативная память

8/12 Гб, LPDDR5

Постоянная память

128/256/512 Гб, UFS 3.1

Аккумулятор

4500 мАч, зарядка 120 Вт по проводу, беспроводная на 50 Вт

 

 

Камера основная
  • 108 Мп (Samsung ISICELL HMX, f/1.95), 1/1,33ʺ, 1,6мкм, OIS, 7 линз, 24 мм фокусное расстояние
  • 13 Мп (ширик, f/2.2), 120 градусов угол обзора, 6 линз, 12 мм фокусное расстояние
  • 8 Мп (перископ), OIS, 5-кратный оптический зум

Камера фронтальная

20 Мп, под поверхностью экрана, 1,6 мкм

Сеть и передача данных

GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, USB Type-C 3.0

Биометрия

дисплейный сканер отпечатков пальцев

Прочее

стереодинамики Harman Kardon, LDAC, LHDC, aptX, aptX Adaptive, Hi-Res Audio, Hi-Res True Wireless

Водозащита

нет

Габариты

162,65 x 75,35 x 8,02 мм

Вес

225 грамм

Материалы корпуса

керамика

Цвета

черный, белый, серый

 

Xiaomi Mi Mix 4
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.08.2021

Комментарии

Коля Обдирко 0
50X - ёто цифровой зум.
10.08.2021 17:13
Захарченко Андрей 1
А почему на картинке 50Х ?
10.08.2021 16:42

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Анонс Xiaomi Mi Mix 4: роскошь полноэкранности