Анонс Xiaomi Mi Mix 4: роскошь полноэкранности

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Если титульная серия Mi несет на себе бремя флагманов Xiaomi, то линейка Mi Mix — это полигон для обкатки новых технологий. Тут компания опробует различные инновации и ищет пути впечатлить аудиторию. Своим первым Xiaomi Mi Mix компания 5 лет назад порвала рынок, который стал самым обсуждаемым устройством и здесь компания позволила себе экспериментировать с безрамочностью.

Xiaomi Mi Mix 4, представленный сегодня, стал продолжением гонки за полноэкранностью. Это смартфон, в который является сплавом «опыта, 66 патентов, $77 млн инвестиций, знаний и умений сотен инженеров».

Для достижения максимальной площади дисплея и ради свежих ощущений в этом смартфоне используют решение с подэкранной фронтальной камерой. И это третий в своем роде аппарат на рынке после парочки устройств от ZTE. Такое расположение селфи-модуля позволило избавиться от экранного выреза, которым так грешат все современные смартфоны. Именно камера под дисплеем главная фишка Xiaomi Mi Mix 4 и остается надеяться, что это не сырое недоделанное решение.

Керамический корпус уже давно стал визитной карточкой семейства Mix, поэтому не удивительно, что этот материал вновь использовали при создании четвертого поколения. Но теперь он еще и на 30% легче аналогов. Помимо классических черных и белых цветов, в продаже будет версия в серой расцветке. Сама Xiaomi считает, что дизайн новинки символизирует собой «смешение искусства и технологий».

Исполнение Xiaomi Mi Mix 4 аккуратное и с узнаваемостью вновь нет никаких проблем. И дело даже не в одиночном опыте вписать фронталку под поверхностью немного изогнутого по краям дисплея или за счет тонких рамок по его периметру. Достигается самобытность за счет исполнения основной камеры, которая в последнее время стал практически единственным элементом, позволяющим дизайнерам самовыразиться. В Xiaomi Mi Mix 4 это крупный блок в верхнем левом углу «спинки». Смотрится надо сказать масштабно и внушительно.

В Xiaomi Mi Mix 4 предложили как раз такой 10-битный дисплей, какой ждешь от флагмана: AMOLED, 120 Гц, HDR10+ и технология LTPO. Также компания упоминает о высокой частоте работы сенсорного слоя — 480 Гц. Кто-то может посетовать на то, что разрешение FullHD+, а не QuadHD+. Но это решение выверенное с оглядкой на установку фронталки под экраном и ради увеличения автономности.

Xiaomi Mi Mix 4 — первый смартфон на Snapdragon 888+. Очевидно, что это только начало и впереди нас ждет вереница флагманов с этим чипом. Естественно, что в плане производительности все предсказуемо — аппарат будет всеяден и нет задач, с которыми он не справится. Открытым остается вопрос, как решили вопрос с охлаждением. Производитель сообщает о системе жидкостного охлаждения, которая должна не позволить смартфону превратиться в «печку». Оперативная память LPDDR5 и ее тут 8/12 Гб, а встроенной 128/256/512 Гб UFS 3.1. Слота расширения памяти не предусмотрено.

Получил Xiaomi Mi Mix 4 аккумулятор емкостью 4500 мАч. В комплекте лежит адаптер на 120 Вт, с помощью которого можно зарядить батарейку за 15 минут. Есть также поддержка реверсивной зарядки на 10 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт (от 0 до 100% за 28 минут).

Если инженеры и разработчики все правильно настроили, то камера Xiaomi Mi Mix 4 должна выдавать флагманский уровень. Главная камера получила 108 Мп датчик от Samsung, который оснащен оптическим стабилизатором. Вторая камера комплектуется широкоугольным модулем на 13 Мп. Третий сенсор интереснее — это 8 Мп зум-перископ с оптическим стабом, который выдает 5-кратный оптический зум.

Как не удивительно, но Xiaomi Mi Mix 4 не самая дорогая модель компании. Тут пальму первенства удерживают Mi 11 Ultra и Mi Mix Fold. Цены в Китае такие: 8/128 Гб — $771, 8/256 Гб — $817, 12/256 Гб — $894 и 12/512 Гб — $972. Продажи стартуют 16 августа.

Новость в разработке, технические характеристики уточняются....