Анонсировали ударопрочный LG Q92 5G

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LG Q9 5G предложил большой экран, квадрокамеру и защищенный корпус

Дела мобильного подразделения LG совсем плохи, но компания не сдается, пытается менять стратегию и «перевооружаться». Ранее она представила имиджевый LG Velvet, как попытку сделать ставку на дизайн. Вопреки тенденциям на выпуклые квадратные или прямоугольные камеры на тыльной стороне вышел и LG Q92 5G, анонс которого состоялся сегодня.

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Базируется новинка на изрядно растиражированном процессоре Snapdragon 765G, который и обеспечивает не только приличную производительность, но и доступ к сетям пятого поколения. В арсенале устройства 6 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гб и фронтальная камера на 32-мегапикселя, врезанная в круглое отверстие по центру дисплея.

Матрица здесь диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей и соотношением сторон 20:9. Дактилоскопический датчик расположился на правой грани и сзади установили четыре датчика изображения, где главный на 48 Мп, ширик разрешением 8 Мп, есть макрообъектив на 2 Мп и датчик глубины на 5 Мп.

Питает LG Q92 5G аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Наделили смартфон портом USB Type-C, чипом NFC, стереодинамиками, 3,5 мм разъемом для наушников, адаптерами Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac. Руководит его работой фирменная надстройка LG UX 9 на основе операционной системы Android 10, а сама начинка вместилась внутри защищенного корпуса, сертифицированного по военному стандарту MIL-STD-810G.

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Первой страной, где LG Q92 5G появится в продаже стала Южная Корея. Старт продаж намечен на 26 августа, ценник составил $419.

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Источник: lg