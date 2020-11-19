Анонсирован смартфон Realme 7 5G на чипе Dimensity 800U со 120-Гц дисплеем

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Смартфон появится в продаже на следующей неделе. Конкурент от Xiaomi будет анонсирован 24 ноября

Компания Realme представила смартфон с поддержкой 5G. Новинка называется Realme 7 5G и появится в продаже в конце текущего месяца.

Модель оснащена 7-нанометровой SoC Dimensity 800U с частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57. Отметим, что уже на следующей неделе компания Xiaomi должна анонсировать свой первый смартфон на базе этого же мобильного процессора.

Realme 7 5G в зависимости от модификации предлагает пользователям 6/8 ГБ оперативной памяти. В обоих случаях накопитель рассчитан на хранение 128 ГБ данных. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Основная камера в новинке ничем необычным не отличается. Она получила два сенсора на 2 Мп наряду с главным и ультраширокоугольным модулями разрешением 48 Мп (1/1,73”, F/1,8) и 8 Мп (119 градусов, F/2,3) соответственно. Нечто похожее мы впервые увидели ещё в августе прошлого года в Redmi Note 8.

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Дизайн у Realme 7 5G такой же, как у большинства смартфонов среднебюджетного уровня. Спереди установлен дисплей IPS с отверстием для 16-Мп селфи-камеры, а сзади – прямоугольная площадка с основной камерой. При этом модель отличается поддержкой частоты обновления 120 Гц. Диагональ экрана составляет 6,5”. Сканер отпечатков пальцев обосновался на правом торце.

Смартфон поступит в продажу 27 ноября с ОС Android 10 и прошивкой Realme UI по цене от 279 фунтов стерлингов (370 долларов) за версию 6/128 ГБ. До 30 ноября купить Realme 7 5G можно будет на 50 фунтов стерлингов (65 долларов) дешевле в честь «Чёрной пятницы».

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Источник: GSMArena