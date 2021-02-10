Апдейт до Android 11 для OnePlus 6 и OnePlus 6T запаздывает

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OnePlus 6 и OnePlus 6T обновят до Android 11 позже, чем Android 12 доберется до серии OnePlus 9

Раньше у OnePlus была репутация компании, которая много внимания уделяет поддержке устройств и отличается оперативностью выпуска обновлений. В частности, последние годы она в авангарде тех, кто первыми устанавливают свежую версию операционной системы Android на свои смартфоны. Скорее всего, не станет исключением и год нынешний, когда OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro окажутся среди тех, кто первыми получит Android 12.

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Но если с поддержкой актуальных флагманов у компании дела обстоят хорошо, то вот своих «старичков» она все чаще незаслуженно забывает. На своем официальном форуме компания опубликовала сообщение, что публичную бета-версию Android 11 владельцы OnePlus 6 и OnePlus 6T получат только к концу августа. В эти же сроки мы ждем выход и стабильной версии Android 12.

Финальная же сборка OxygenOS 11 для OnePlus 6 и OnePlus 6T может выйти к концу нынешнего года или уже к началу следующего. Вот и получается, что OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro должны получить Android 12 раньше, чем предыдущая итерация зеленого робота доберется до флагманов компании 2018 года.

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Несмотря на то, что компания запаздывает с обновлением до Android 11 для OnePlus 6 и OnePlus 6T, ее все же стоит похвалить за то, что та же «шестерка» получит уже третье крупное обновление, ведь на рынок она пришла с Android 8 Oreo.

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Источник: androidauthority