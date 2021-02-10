Apple добавила новый солнечный цвет iPhone 14 и 14 Plus

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Весеннее обновление IPhone 14 уже произошло

Пару дней назад мы писали, что Apple в ближайшее время анонсирует новый цвет для iPhone 14 и 14 Plus. И вот купертиновцы без шума и пыли просто прибавили новые цвета на официальный сайт. А вся презентация выглядит как слайд с датой начала продаж. Сразу видно денег не пожалели.

Из слайда видно, что предварительный заказ стартует только в пятницу, 10 марта, а непосредственно продажу придется подождать до 14 марта. . Теперь палитра iPhone 14 и 14 Plus включает в себя черный, белый, красный, синий, фиолетовый и желтый цвет. Официальные фото промо я оставлю ниже.

Цены в США не изменились и начинаются от $799 за меньшего и от $899 за старшего. Когда такие смартфоны приедут в нашу страну пока неизвестно, но перекупы точно первые дни будут продавать их дороже, чем в старых цветах.

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Источник: apple