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Apple готовит линейку недорогих MacBook, которые выйдут в следующем году – инсайдеры

05.09.2023 50 0

Apple﻿ столкнулась с необходимостью УДЕШЕВЛЕНИЯ﻿ ﻿MacBook﻿

Apple, вероятно, выпустит новую линейку ноутбуков, отличную от MacBook Air и Pro. Они будут иметь узнаваемый дизайн и металлический корпус, который будет изготовлен из других материалов, а стоимость механических компонентов будет ниже. Ожидается, что линейку представят в следующем году.


Новый MacBook будет конкурировать с Chromebook и аналогами в образовании и других задачах, не требующих значительной вычислительной мощности. Пока у Apple нет устройства, которое бы занимало эту нишу. Актуальные MacBook слишком дорогие и мощные, а iPad с клавиатурой не является полноценным компьютером из-за особенностей программного обеспечения.

 

Macbook


По словам источника, бюджетный MacBook будет изготовлен из более дешевых материалов, чтобы сделать их доступными. Цены на MacBook Air и MacBook Pro постепенно растут, Apple может потерять некоторых клиентов только из-за цены – это одна из причин, почему бюджетный MacBook имеет смысл.


Пока нет никаких данных об аппаратном или программном обеспечении новых MacBook. Фактически известно только то Apple задумалась о доступности собственных компьютеров, видит решение проблемы в выпуске более дешевых моделей и размышляет над их воплощением.

 

Источник: Wccftech

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 05.09.2023
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Apple готовит линейку недорогих MacBook, которые выйдут в следующем году – инсайдеры