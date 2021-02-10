Apple может выпустить совершенно новую модель iPhone, которая будет дороже iPhone Pro Max

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iPhone Ultra может стать новым флагманом Apple

Компания Apple может решить задачу повышения средней цены продажи смартфона не только путем смещения акцентов на старшие модели iPhone Pro, но и выпуском совершенно новой модели, которая будет дороже iPhone Pro Max.

Известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) говорит, что Apple сейчас рассматривает возможность выпуска новой модели, возглавящей всю линейку iPhone.

Такой аппарат может выйти в 2024 году или позже, то есть эта модель может появиться в рамках линейки iPhone 16, но это совсем не обязательно. Ниже процитируем его слова:

"Но вместо того, чтобы переименовывать Pro Max в Ultra, Apple могла бы добавить iPhone еще высшего класса к обеим моделям Pro. Внутренне компания обсуждала именно это – возможно, к выпуску линейки iPhone в 2024 году"

То есть не исключено, что переименование iPhone Pro Max на Ultra не произойдет, а iPhone Pro и Pro Max сохранятся, но к ним прибавится модель Ultra. Это позволит сделать ее еще более дорогой. Ниже выложу немного карикатурное фото как может выглядеть такое устройство глазами ребят из Midjourney

Каким будет такой iPhone, если он действительно получится, пока можно только гадать, но он явно должен ощутимо отличаться от других моделей.

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Источник: macrumors





