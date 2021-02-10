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Apple может выпустить совершенно новую модель iPhone, которая будет дороже iPhone Pro Max

06.02.2023 39 0

iPhone Ultra может стать новым флагманом Apple

Компания Apple может решить задачу повышения средней цены продажи смартфона не только путем смещения акцентов на старшие модели iPhone Pro, но и выпуском совершенно новой модели, которая будет дороже iPhone Pro Max.

 

iphone15ultrateaser

 

Известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) говорит, что Apple сейчас рассматривает возможность выпуска новой модели, возглавящей всю линейку iPhone.

Такой аппарат может выйти в 2024 году или позже, то есть эта модель может появиться в рамках линейки iPhone 16, но это совсем не обязательно. Ниже процитируем его слова:

 

"Но вместо того, чтобы переименовывать Pro Max в Ultra, Apple могла бы добавить iPhone еще высшего класса к обеим моделям Pro. Внутренне компания обсуждала именно это – возможно, к выпуску линейки iPhone в 2024 году"

 

То есть не исключено, что переименование iPhone Pro Max на Ultra не произойдет, а iPhone Pro и Pro Max сохранятся, но к ним прибавится модель Ultra. Это позволит сделать ее еще более дорогой. Ниже выложу немного карикатурное фото как может выглядеть такое устройство глазами ребят из Midjourney

 

iphone_karikatura

 

Каким будет такой iPhone, если он действительно получится, пока можно только гадать, но он явно должен ощутимо отличаться от других моделей.

 

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Источник: macrumors



Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 06.02.2023

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Apple может выпустить совершенно новую модель iPhone, которая будет дороже iPhone Pro Max