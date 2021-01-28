Apple намерена выводить часть производств из Китая. Зачем?

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Сообщается, что Apple начнет выпускать iPad во Вьетнаме.

Есть все шансы, в ближайшем будущем, реже видеть надпись «made in China» на некоторых устройствах компании.

Как стало известно, уже в этом году часть производства планшетов iPad реально может быть перенесена во Вьетнам. Причиной тому стали давние планы купертиновцев сократить производимое в Китае количество устройств. Новые заводские линии могут заработать уже к середине этого года.

Параллельно сообщается о планах компании увеличить производство смартфонов iPhone в Индии. С такой же целью – сократить его в Китае. Так же появились слухи о переносе производства Mac mini в Малайзию.

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Очевидно желание Apple стать менее зависимой от Китая. Полагают, что есть два основных фактора, которые побудили вендора так поступить. Во-первых - торговые войны с США, которые набрали свои обороты при Дональде Трампе. Во-вторых - ситуация с covid-19 в начале прошлого года. Напомним, что тогда Apple пострадала из-за того, что одна страна закрыла все свои производства на карантин, а «запасного аэродрома», в виде достаточных мощностей в других странах, не было.

Это может стать началом целой волны подобного «оттока производств» с Китая, что способно нанести удар по репутации и экономике страны.

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Источник : phonearena.com