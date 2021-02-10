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Apple откажется от практики «ломать» Face ID при замене дисплея сторонними мастерскими

10.11.2021 26 0

Apple допустит независимый ремонт экрана

Похоже, что под давлением общественности и из-за волны критики со стороны пользователей, Apple фактически разрешит замену дисплея iPhone 13 в сторонних мастерских. Представители компании пообещали снять ограничения, которые выводили из строя Face ID, если ремонт экрана проводился вне стен авторизированных сервисных центров.

 

Все дело в том, что замена дисплея сторонними мастерскими ломала функцию разблокировки по лицу. Причина в маленьком чипе, который расположен между экраном и системной платой смартфона. Для того чтобы Face ID мог корректно работать после замены дисплея, необходимо было пройти регистрацию нового микроконтроллера через ПО Services Toolkit 2.

 

Apple откажется от практики «ломать» Face ID при замене дисплея сторонними мастерскими – фото 1

 

Обычные пользователи и мастера неавторизированных мастерских лишены доступа к софту, поэтому единственных для них выход — «пересадка» старого чипа на новый экран. Такой обходной вариант существенно усложняет ремонт, и далеко не все специалисты возьмутся за него.

 

В одном из своих интервью изданию The Verge представители Apple сообщили о том, что они знают о претензиях пользователей и услышали их. В скором времени они планируют выпустить обновление, которое отменит процедуру привязки микроконтроллера к Face ID по серийному номеру. По идее, это должно позволить пользователям обращаться в сторонние мастерские по вопросу замены дисплея и существенно экономить на этой процедуре. Остается только ждать, выполнит свое обещание Apple или нет.

 

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Источник: theverge

Apple iPhone Face ID
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.11.2021

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Apple откажется от практики «ломать» Face ID при замене дисплея сторонними мастерскими