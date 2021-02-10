Apple откажется от практики «ломать» Face ID при замене дисплея сторонними мастерскими

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Apple допустит независимый ремонт экрана

Похоже, что под давлением общественности и из-за волны критики со стороны пользователей, Apple фактически разрешит замену дисплея iPhone 13 в сторонних мастерских. Представители компании пообещали снять ограничения, которые выводили из строя Face ID, если ремонт экрана проводился вне стен авторизированных сервисных центров.

Все дело в том, что замена дисплея сторонними мастерскими ломала функцию разблокировки по лицу. Причина в маленьком чипе, который расположен между экраном и системной платой смартфона. Для того чтобы Face ID мог корректно работать после замены дисплея, необходимо было пройти регистрацию нового микроконтроллера через ПО Services Toolkit 2.

Обычные пользователи и мастера неавторизированных мастерских лишены доступа к софту, поэтому единственных для них выход — «пересадка» старого чипа на новый экран. Такой обходной вариант существенно усложняет ремонт, и далеко не все специалисты возьмутся за него.

В одном из своих интервью изданию The Verge представители Apple сообщили о том, что они знают о претензиях пользователей и услышали их. В скором времени они планируют выпустить обновление, которое отменит процедуру привязки микроконтроллера к Face ID по серийному номеру. По идее, это должно позволить пользователям обращаться в сторонние мастерские по вопросу замены дисплея и существенно экономить на этой процедуре. Остается только ждать, выполнит свое обещание Apple или нет.

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Источник: theverge