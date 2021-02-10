Apple подвела квартальные итоги: выручка растет, смартфоны продаются, сервисы востребованы

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Компания вновь в шоколаде, но предупреждает, что в третьем квартале все может быть не так радостно

Apple продолжает и не стесняется богатеть, чем и похвасталась. Компания рассказала о своих успехах по итогам первого календарного и второго финансового квартала. Несмотря на весь скепсис аналитиков, которые прогнозировали уменьшение доходов для компании, она утерла им нос и всем конкурентам.

По итогам второго квартала 2022 года (первого календарного) выручка Apple составила $97,3 млрд. Главное направление, которое приносит компании приличный доход — продажа смартфонов. На доход от этого вида деятельности пришлось 52% всей полученной прибыли. Сервисы приносят компании 20% от всего дохода, реализация iPad — 8%, iMac — 11%, аксессуары, носимая и прочая электроника — 9%.

Сколько именно удалось продать iPhone в штучном выражении, компания, как всегда, предпочла умолчать. А вот, сколько удалось заработать на их реализации, она озвучила — $50,57 млрд. Продажи iMac принесли $10,44 млрд, на долю iPad пришлось $7,65 млрд, сервисов — $19,82 млрд, аксессуары и носимая электроника пополнили казну на $8,81 млрд. Среди прочего Apple похвасталась тем, что количество подписчиков всех ее сервисов составляет 825 млн и за год прирост составил 25% или 165 млн подписчиков.

Но без «ложки дегтя» не обошлось. Apple предупредила, что ждать многого от третьего квартала не стоит. Вспышка коронавируса в Китае и продолжающийся дефицит чипов приведет к падению производства, общие потери могут составить $4-8 млрд.

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Источник: Apple Newsroom