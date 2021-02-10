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Apple представила новые наушники с прозрачным дизайном за $169

18.05.2023 114 0

Nothing Ear от Apple

Компания Apple представила первые за свою историю прозрачные наушники, правда под брендом Beats. Модель Studio Buds+, конечно, не копирует Nothing Ear (1), но многие тематические ресурсы не упустили возможность вспомнить Apple, кто первым испытал такой дизайн.

 

Apple представила новые наушники с прозрачным дизайном за $169 – фото 1

 

Новинка получила прозрачный корпус и ряд технических улучшений. На первый взгляд, наушники идентичны прошлому поколению, но производитель утверждает, что в нем заменено 95% деталей, включая новые микрофоны, увеличенные в 3 раза. Также упоминается новый дизайн вентиляционных и микрофонных портов.

 

Как и в предыдущей модели, Studio Buds+ имеют защиту от пота и воды по стандарту IPX4, чтобы выдержать тренировку и непогоду.

 

Apple представила новые наушники с прозрачным дизайном за $169 – фото 2

 

Кнопку "b" переделали. Теперь у нее меньше ложных срабатываний, а сама она стала жестче нажиматься. Кроме того, в 1,6 раза улучшились шумоподавление и режим прозрачности, а также появилось пространственное аудио, как у AirPods и Beats Fit Pro.

 

Автономность наушников вместе с кейсом составляет 36 часов. При включенном ANC каждый наушник живет до 6 часов.

 

Стоят Beats Studio Buds+ $169,99. Продаваться они начнут уже сегодня.

 

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Источник: macrumors

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 18.05.2023
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Apple представила новые наушники с прозрачным дизайном за $169