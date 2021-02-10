Apple выпустила обновление iOS 17.2 – возможность менять звук оповещения, приложение для ментального здоровья

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НОВЫЕ ФИШКИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ IPHONE

Компания Apple представила обновление мобильной операционной системы до версии iOS 17.2. Главной новой фичей стало приложение Journal для ведения дневников. Также появилась поддержка записи пространственного видео на iPhone 15 Pro.

Приложение Journal помогает фиксировать и осмысливать важные моменты из жизни пользователей. Он автоматически обнаруживает события по данным телефона – посещенным локациям, сделанным фото, тренировкам и т.д. А затем предлагает создать на их основе записи в дневнике.

Поддержка записи 3D-видео доступна на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Она позволяет одновременно снимать с основной и широкоугольной камеры, затем просматривать ролики в пространственном формате.

Ну и конечно, дождались – возможность менять звук уведомлений по умолчанию – компании понадобилось целых 17 лет, чтобы до этого дойти – наконец!

Также в iOS 17.2 появились новые виджеты погоды, опция быстрого перехода к непрочитанным сообщениям в Messages, поддержка 15 Вт зарядки без MagSafe (по Qi2) и другие мелкие улучшения.

Обновление доступно для iPhone, начиная с моделей XS 2018 года. Чтобы загрузить его, нужно зайти в Настройки - Общее - Обновление ПО и следовать дальнейшим инструкциям.

Источник – macrumors