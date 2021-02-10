Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Apple выпустила обновление iOS 17.2 – возможность менять звук оповещения, приложение для ментального здоровья

Apple выпустила обновление iOS 17.2 – возможность менять звук оповещения, приложение для ментального здоровья

11.12.2023 27 0

НОВЫЕ ФИШКИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ IPHONE

Компания Apple представила обновление мобильной операционной системы до версии iOS 17.2. Главной новой фичей стало приложение Journal для ведения дневников. Также появилась поддержка записи пространственного видео на iPhone 15 Pro.

Приложение Journal помогает фиксировать и осмысливать важные моменты из жизни пользователей. Он автоматически обнаруживает события по данным телефона – посещенным локациям, сделанным фото, тренировкам и т.д. А затем предлагает создать на их основе записи в дневнике.

Apple выпустила обновление iOS 17.2 – возможность менять звук оповещения, приложение для ментального здоровья – фото 1

Поддержка записи 3D-видео доступна на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Она позволяет одновременно снимать с основной и широкоугольной камеры, затем просматривать ролики в пространственном формате.

Ну и конечно, дождались – возможность менять звук уведомлений по умолчанию – компании понадобилось целых 17 лет, чтобы до этого дойти – наконец!

Apple выпустила обновление iOS 17.2 – возможность менять звук оповещения, приложение для ментального здоровья – фото 2

Также в iOS 17.2 появились новые виджеты погоды, опция быстрого перехода к непрочитанным сообщениям в Messages, поддержка 15 Вт зарядки без MagSafe (по Qi2) и другие мелкие улучшения.

Обновление доступно для iPhone, начиная с моделей XS 2018 года. Чтобы загрузить его, нужно зайти в Настройки - Общее - Обновление ПО и следовать дальнейшим инструкциям.

Источник – macrumors

Автор: Andrii S. Дата публикации: 11.12.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Apple выпустила обновление iOS 17.2 – возможность менять звук оповещения, приложение для ментального здоровья