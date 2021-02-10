Apple вновь на коне, Xiaomi подвинули и у Samsung не все гладко

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Аналитики подвели итоги третьего квартала на рынке смартфонов

Не долго продлилось пребывание Xiaomi на второй строчке мирового табеля рангов крупнейших производителей смартфонов в мире. По итогам третьего квартала нынешнего года Apple сумела вернуть себе второе место в рейтинге. К такому выводу пришли аналитики компании IDC, подсчитавшие отгрузки мобильных устройств за третью декаду 2021 года.

Лидером остается Samsung, в чьем активе 69 млн поставленных смартфонов и доля рынка 20,8%. Но это хуже прошлогоднего результата, когда по итогам третьего квартала компании удалось отгрузить 80 млн трубок и контролировать 22,7% доли рынка.

Как уже было сказано, второе место вернула себе Apple, подвинув Xiaomi на третью позицию. Концерн из Купертино сумел отвоевать 15,2% доли рынка и все благодаря поставкам 50,4 млн iPhone. Прирост в годовом исчислении составил 20,8% и это лучший показатель роста среди всех компаний. Xiaomi сумела отгрузить 44,3 млн мобильных устройств и занять 13,4% доли рынка. Для сравнения в третьем квартале прошлого года показатели компании составляли 46,5 млн и 13,1% соответственно.

Ожидаемо увидеть на четвертой и пятой строчках компании Vivo и Oppo, которые контролируют 10,1 и 10% доли рынка соответственно. У обеих компаний зафиксирован рост, но активнее собрата по цеху BBK росла Oppo — 8,6%. Прирост же Vivo по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5,8%.

Всего же в период с июля по сентябрь 2021 года на рынок было поставлено 331,2 млн смартфонов. Это хуже, чем за аналогичный период прошлого года, когда отгрузки составила 354,9 млн устройств. Как и предсказывалось, падение составило на более, чем 6%.

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Источник: phonearena