Apple все-таки готовят свою версию Samsung Galaxy Fold

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Похоже, в конце концов, мы получим вариант складного смартфона от Apple.

Как только появился новый форм-фактор на рынке в виде Samsung Galaxy Fold, сразу начались слухи, что Apple вовсю разрабатывает свою версию смартфона-планшета. Сегодня мы получили новую порцию новостей по этой теме.

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Известный инсайдер IceUniverse в своем Weibo рассказал о том, что Apple заказала огромную партию гнущихся дисплеев с возможностью дополнительного заказа в будущем.

Кроме этих слухов, мы также имеем несколько патентов на складной iPhone. Один из таких патентов показал, что смартфон может иметь внешний экран и в раскрытом виде иметь похожий на iPad внешний вид.

Другой патент показывает, что Apple активно развивает технологию гибких батарей для такого устройства, где элементы батареи разделены на несколько частей. По замыслу, батарейка будет изгибаться или даже отделяться при складывании, одновременно обеспечивая питание устройства.

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В свою очередь, известный информатор Джон Проссер заявил, что складной iPhone не будет иметь складной дисплей. Скорее всего, нас ждет устройство с двумя дисплеями, по типу того же Surface Duo. Устройство работает на петлях, а внешний дисплей будет иметь датчик Face ID где-то на рамках смартфона.

Однако, к этим слухам стоит относиться очень осторожно. Apple тратит огромные суммы на исследования того, каким бы они хотели видеть свои будущие устройства, и многие из прототипов, даже если работа идет несколько лет, просто не выходят на прилавки магазинов.

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Источник: BGR



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