Apple выкатила обновления прошивок для своих устройств

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На устройства Apple прилетели долгожданные многими обновления.

Вчера Apple выпустила обновления программного обеспечения для своих мобильных устройств, ТВ-боксов и Apple Watch. То есть сегодня на всех поддерживаемых устройствах появилась возможность установить iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 и watchOS 7.

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Самое интересное обновление, естественно, пришлось на iOS. 14 версия прошивки от Apple добавляет возможность устанавливать виджеты, а также библиотеку приложений, которая классифицирует все ваши приложения. Это самое большое изменение главного экрана iOS с момента первого релиза. Вы также можете изменить браузер по умолчанию и почтовые приложения.

Обновились и Карты. Теперь они имеют велосипедные маршруты и маршруты электрических транспортных средств. Улучшилась и безопасность – карты показывают не точное место, а приблизительное, и, начиная со следующего года, все приложения должны будут получить разрешение пользователя перед тем, как начать определение места.

Входящие звонки и голосовой помощник Siri также получили обновление – теперь они занимают гораздо меньше места на экране, и вы также можете использовать другое приложение одновременно с разговором по телефону.

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В новой версии программного обеспечения Apple для планшетов улучшили работу Apple Pencil, добавили новый дизайн боковой панели приложений, а также такой же компактный интерфейс для звонков и Siri. Теперь iPad автоматически преобразует написанный стилусом текст в печатный вариант – распознаются даты, адреса, номера телефонов и адреса электронной почты.

WatchOS 7 получил поддержку отслеживания сна и новые циферблаты. Новая функция Wind Down позволяет установить режим сна. Режим сна автоматически отключает экран Apple Watch и включает функцию Не беспокоить. Когда вы просыпаетесь, часы будут вибрировать, а на их экране будет показываться прогноз погоды.

Наконец, tvOS 14 обеспечивает лучшую интеграцию с аксессуарами HomeKit, поддержку 4K-видео в YouTube, а также поддержку картинки в картинке.

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Источник: Engadget



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