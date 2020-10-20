Apple Watch SE склонны к перегреву

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Владельцы Apple Watch SE страдают от перегрева

Вместе с Apple Watch Series 6 компания Apple представила смарт-часы Apple Watch SE — более доступную версию умных часов. Главные упрощения по сравнению со старшей моделью — отсутствие функции определения кислорода в крови и более слабый чип. Новинка обещает стать популярной, но спешить с ее приобретением не стоит.

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Ряд первых обладателей новеньких Apple Watch SE в Южной Корее столкнулись со странным поведением смарт-часов. Как оказалось, гаджет обладает горячим нравом и склонен к перегреву. Данный дефект привел к выходу из строя дисплея, а некоторые пользователи даже получили небольшой ожог на запястье. Сама проблема появилась буквально через несколько дней после начала эксплуатации и сопровождалась появлением желтого пятна на экране.

Некоторые пользователи обнаружили перегрев смарт-часов, когда они находились на зарядке. Другим повезло меньше — гаджет раскалился тогда, когда он был на запястье, что в итоге и привело к ожогам. На данный момент трое из шести пострадавших получили компенсацию от Apple.

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Обращает на себя внимание тот факт, что все жалобы поступили от пользователей в Южной Корее, поэтому можно предположить, что речь идет о партии бракованных смарт-часов.

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Источники: macrumors, phonearena