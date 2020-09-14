ARM продадут NVIDIA

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NVIDIA готовится к приобретению ARM и станет диктовать условия на рынке чипов

NVIDIA все же решилась купить ARM. По слухам, сумма сделки составит $40 млрд, которые компания уплатит Softbank наличными и акциями NVIDIA. Так, наличными будет выплачено $12 млрд и в виде акций — $21,5 млрд. Еще $1,5 млрд получат сотрудники ARM и дополнительные платежи в виде акций NVIDIA в счет будущей прибыли ARM составят $5 млрд.

Окончательно закрыть сделку планируют в течение 18 месяцев и это означает, что ARM перейдет в руки NVIDIA в начале 2022 года. Полтора года компаниям нужны для того, чтобы утрясти все процедурные вопросы и получить одобрение у регуляторных ведомств США, Китая, Великобритании и ЕС на предмет того, что нет нарушений антимонопольного законодательства этих стран.

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Ожидается, что в структуре NVIDIA концерн ARM будет отдельным подразделением со своей штаб-квартирой в Великобритании. Заявлено, что ARM сохранит нейтралитет перед клиентами и продолжит заниматься разработками, а также лицензированием технологий. В числе причин покупки ARM называется желание NVIDIA еще глубже заняться развитием компьютерных вычислений с применением технологий ИИ. Совместными усилиями обе компании будут создавать решения, которые найдут свое применение в широком спектре продуктов: от смартфонов до серверных решений.

Если сделка состоится, то мир технологий изменится. Получив в свое распоряжение ARM, именно NVIDIA станет диктовать рынку направление развития. А еще усилиями двух компаний рынок может получить универсальные и мощные решения, где будет достигнут оптимальный баланс между процессорами и графикой.

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Напомним, что ARM-архитектура используется повсеместно в процессорах разных устройств, включая смартфоны. На данный момент рынок чипов, где используются технологии ARM, оценивается в 180 млрд единиц. Разработки британского концерна нашли применение в платформах Qualcomm, Samsung, Apple и MediaTek.

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Источник: androidauthority