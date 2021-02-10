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ASUS ROG Ally получил официальную дату анонса, убийца Steam Deck выйдет уже в мае

26.04.2023 23 0

Начало мая будет щедрым на анонсы разных компаний

Компания Asus активно продвигает свою будущую мобильную игровую консоль всеми возможными способами. Живые фотографии в руках блоггеров и журналистов, официальные слайды с характеристиками, тесты в разных бенчмарках. Все это делается, чтоб подогреть энтузиазм публики перед анонсом. И вот, наконец, компания объявила официальную дату презентации.

 

asus_rog_ally

 

Событие случится уже 11 мая. Пока точно неизвестно, начнутся ли продажи сразу после релиза, но учитывая то, что тестовые образцы уже пару недель на руках у блоггеров, задержки быть не должно. Все основные характеристики, кроме автономной работы уже известны.

 

Подробно мы их рассматривали в отдельной статье, которую вы можете прочитать по этой ссылке . Ниже оставлю официальный слайд с основными параметрами устройства.

 

asus rog ally

 

Основной вопрос без ответа это цена, представитель компании утверждает, что она будет меньше $1000, но это очень расплывчатая формулировка. 900 это тоже меньше тысячи, но гораздо больше, чем просят за основного конкурента Steam Deck, конечно творение от Asus мощнее, но все же для рынка цена имеет огромное значение.

 

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Источник: asus

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 26.04.2023

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ASUS ROG Ally получил официальную дату анонса, убийца Steam Deck выйдет уже в мае