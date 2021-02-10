Батарея Samsung Galaxy S24 увеличится: новые данные о следующем поколении смартфонов

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В Samsung решили, что уменьшать батарею S22 было ошибкой?

Смартфон Samsung Galaxy S24 оснастят аккумулятором с номинальной емкостью 3880 мАч (4000 мАч). Ирония в том, что это столько же, сколько имел Galaxy S21 – в S22 и S23 батарею уменьшили.



Эту информацию не помогла получить новая фотография батареи Samsung Galaxy S24 – на ней скрыта соответствующие данные. Ранее стало известно, что Samsung Galaxy S24 Ultra и Galaxy S24+ получат 5000 мАч и 4900 мАч, соответственно.



А вот передняя и основная камеры младшего Galaxy S24 не изменятся. Все S24 получат ту же фронталку на 12 МП. Также новая информация подтверждает более ранние данные о параметрах камер смартфонов.



Кстати, название следующих Galaxy уже зарегистрировано в Офисе интеллектуальной собственности Великобритании: как ни странно, смартфоны будут называться S24. Нидерландские обозреватели говорят, что это слишком рано для Европы и может свидетельствовать о преждевременном запуске нового поколения.﻿

Источник: Galaxy Club