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Батарея Samsung Galaxy S24 увеличится: новые данные о следующем поколении смартфонов

22.08.2023 52 3

В Samsung решили, что уменьшать батарею S22 было ошибкой?

 

Смартфон Samsung Galaxy S24 оснастят аккумулятором с номинальной емкостью 3880 мАч (4000 мАч). Ирония в том, что это столько же, сколько имел Galaxy S21 – в S22 и S23 батарею уменьшили.


Эту информацию не помогла получить новая фотография батареи Samsung Galaxy S24 – на ней скрыта соответствующие данные. Ранее стало известно, что Samsung Galaxy S24 Ultra и Galaxy S24+ получат 5000 мАч и 4900 мАч, соответственно.

 

Samsung Galaxy S24


А вот передняя и основная камеры младшего Galaxy S24 не изменятся. Все S24 получат ту же фронталку на 12 МП. Также новая информация подтверждает более ранние данные о параметрах камер смартфонов.


Кстати, название следующих Galaxy уже зарегистрировано в Офисе интеллектуальной собственности Великобритании: как ни странно, смартфоны будут называться S24. Нидерландские обозреватели говорят, что это слишком рано для Европы и может свидетельствовать о преждевременном запуске нового поколения.﻿

 

Источник: Galaxy Club

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 22.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 3
 
 
awedfqwe 0
Зменшили, збільшили - боротьба Samsung триває
22.08.2023 16:22
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Bulba 0
У samsung і apple знов трапився amazing
22.08.2023 16:20
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Вася 0
З Samsung можна почекати ще пару років до оновлення
22.08.2023 16:19
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Батарея Samsung Galaxy S24 увеличится: новые данные о следующем поколении смартфонов