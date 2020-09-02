Базовый вариант OnePlus Nord полностью раскупили

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Несмотря на не самый дешевый ценник, одну из модификаций OnePlus Nord скупили подчистую.

Следующая новость для людей, которые не верят в то, что хайп – это лишь шумиха, которая никак не влияет на реальные продажи. Один из самых громких смартфонов последнего времени, OnePlus, действительно собрал бешеную популярность, основываясь, по большому счету, только на имени – за прайс смартфона, очевидно, можно найти более интересные варианты. Да и последующие обзоры показали, что это все еще очень сырой продукт, в основном, из-за кривого софта.

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Тем менее, это не помешало OnePlus Nord стать мегапопулярным среди новых и старых фанатов бренда. На данный момент, смартфон распродан в большинстве стран Европы и Индии. По крайней мере, более доступной модели на 8/128 ГБ нет в наличии, причем в обеих (серой и синей) расцветках. Единственной страной, где еще можно сделать предзаказ, стала Великобритания – на британском сайте есть примечание о том, что продукт будет отправлен «в течение 3 дней».

Покупатели из континентальной Европы все еще могут приобрести Nord, но только в топовой модификации 12Гб/256Гб, за которую придется отдать € 500. Эта версия будет готова к отправке в течение 24 часов в любую точку Европы.

А в Индии невозможно купить никакую из версий бюджетника от OnePlus – ни на официальном сайте, ни на Amazon, ни на Flipkart.

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Интересно, что от OnePlus пока не поступало вестей о том, когда базовая версия Nord вернется в продажу. Вы можете только подписаться на сайте производителя для получения уведомлений о том, когда это произойдет.

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Источник: Phone Arena