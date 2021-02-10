BlackBerry избавляется от патентов

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Компания продает патенты и сжигает мосты

Когда-то телефоны BlackBerry считались культовыми и желанными. Но их успех на рынке оказался скоротечным и вскоре их начали активно теснить айфоны с андроидами. Достаточно быстро устройства BlackBerry перестали соответствовать современным реалиям и их продажи забуксовали, полноценно конкурировать с другими производителями компания не смогла.

Производство телефонов BlackBerry в итоге сдулось, сторонние компании так и не помогли бренду воскреснуть. Теперь канадская компания решила распродать патенты, связанные с мобильными устройствами, отправкой и приемом сообщений, а также беспроводной связи. Портфель разработок оценен в $600 млн. Уже и покупатель определен. Им станет компания Catapult IP Innovations Inc. Сама сделка никак не повлияет на продукты и услуги BlackBerry.

Не сложно заметить, что заявление о продаже портфеля патентов прозвучало спустя несколько недель после того, как BlackBerry прекратила поддержку своих устройств, а также закрыла целый ряд сервисов, заточенных на работу с мобильниками компании. Продажа патентов лишний раз подтверждает то, что канадская компания решила «завязать» с мобильными устройствами и избавляется от активов, связанных с ними. Похоже, что уже и патентные отчисления не приносят солидной прибыли BlackBerry и она решила избавиться от патентов, пока они не обесценились совсем.

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Источник: reuters