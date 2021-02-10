Blackview A95 с закосом под iPhone 13 Pro поступает в продажу

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Несколько дней назад состоялась премьера смартфона Blackview A95, ставший топовым устройством в А-линейке компании. Среди сильных сторон новинки производитель отмечает дизайн, емкий аккумулятор и камеру, которая должна выдавать хорошего качества снимки независимо от условий внешнего освещения.

Компания особенно гордится внешним обликом Blackview A95, который стал симбиозом «технологий и эстетики». Чтобы тыльная панель приобрела идеальную зеркальную поверхность применили процесс вакуумного гальванического покрытия, 8-слойное вакуумное нанооптическое покрытие и технологию 3D-лазера. Привлекательности смартфону добавляют и яркие расцветки. Толщина корпуса составила 8,5 мм и вес 195 грамм.

Оснастили Blackview A95 IPS-экраном диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+ с частотой обновления 60 Гц, селфи-модулем на 8 Мп и чипсетом Helio P70. Емкость аккумуляторной батареи составила 4380 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой (100% за 80 минут). Этого должно хватить для того чтобы предложить до 25 часов воспроизведения музыки и 7 часов просмотра видео.

На задней панели находится одиночная 20-мегапиксельная камера Sony IMX376, использующая технологию Pixel Binning 4-в-1, а также специальные режимы, такие как Super Night Mode 2.0, HDR 2.0, Portrait Mode и PortraitColor Mode. Руководит работой Blackview A95 фирменная оболочка Doke ОС 2.1 на базе Android 11.

Только с 21 по 23 февраля Blackview A95 будет доступен по цене $149,99. Используя купон $10, который появится перед стартом продаж, и промокод от AliExpress, ценник может стать ниже $139,99. Количество акционных устройств ограничено 1000шт.

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