Blackview BV6600 станет выносливым и неубиваемым мобильником

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Современные смартфоны становятся все более мощными, количество потребляемого контента неумолимо растет, а вот емкость аккумуляторов устройств далеко не всегда велика. Особенно остро вопрос с автономностью встает во время путешествий или походов, когда порой приходится длительное время проводить вдали от розетки. Именно поэтому компания Blackview взялась за создание выносливого и защищенного смартфона.

В перспективе состоится премьера Blackview BV6600, который сможет похвастаться живучестью в течение 5 дней при обычной эксплуатации, а в режиме ожидания он и вовсе должен прожить около 792 ч. И такие результаты станут возможны благодаря установке аккумулятора емкостью 8580 мАч. Смотреть видео, играть и общаться в социальных сетях — все это можно будет делать с Blackview BV6600 свободно, не опасаясь быстрой разрядки смартфона.

На данный момент характеристики Blackview BV6600 не озвучены и нам только остается строить догадки, какую начинку он получит. Скорее всего, это будет доступный аппарат с максимальным уровнем защиты, в основе которого будет лежать чип от MediaTek. Изображения устройства указывают на наличие дисплея с каплей-вырезом под фронталку и на тыльной стороне предложат камеру с тремя датчиками изображения.

Батарейка большой емкости указывает на то, что смартфон может предложить поддержку обратной зарядки и при необходимости сможет взять на себя функции внешнего аккумулятора, чтобы можно было зарядить прочие гаджеты.