Blackview BV9900 Pro получает обновление до Android 10

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Несмотря на то что на рынке преобладают Android-смартфоны на старых версиях операционной системы, процесс по обновлению уже вышедших устройств до Android 10 продолжается. Это происходит не так стремительно, как хотелось бы пользователям, но все же апдейты выходят.

Так, сегодня пришло сообщение, что до Android 10 обновят Blackview BV9900 Pro. Те, кто успел приобрести эту модель ранее смогут рассчитывать на скорый приход обновления. Новые покупатели с конца июля или с начала августа начнут получать смартфон с десятой версией зеленого робота «из коробки».

С приходом Android 10 владельцы Blackview BV9900 Pro смогут оценить минималистичный пользовательский интерфейс, обновленные иконки, интуитивно понятные навигационные жесты, темную тему, энергосберегающий режим и многое другое. Со своей стороны, разработчики Blackview поработали над тем, чтобы улучшить работу камеры.

Напомним, что Blackview BV9900 Pro помимо прочного корпуса и емкого аккумулятора получил еще одну интересную фичу — встроенный тепловизор. Построен смартфон на чипе Helio P90, обладает 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, 5,84-дюймовым экраном разрешением 2280х1080 точек, фронталкой на 16 Мп и основной камерой 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

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