Blackview и OSCAL сбрасывают цены до 80% - первая летняя распродажа AliExpress

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Хватайте новинки

Лето уже наступило, а это значит, что время безумных скидок на AliExpress! С 1 по 7 июня здесь будет происходить большая распродажа. Ну а компания Blackview вместе со своим подразделением OSCAL уже подготовили вам новинки со шквалом невероятных предложений.

Первая ласточка – складной смартфон HERO 10 . Несмотря на бюджетную цену как для раскладушки, он обеспечит надежность на 250 тысяч сгибаний. Секрет – в прочном стальном шарнире и 6-нанометровом процессоре Helio G99. Финальная цена – $359.

Если вам больше по душе планшеты, обратите внимание на Tab 18 с 12-дюймовым экраном и четырьмя колонками Harman Kardon. Наслаждайтесь кино, не выходя из дома! Плюс батарея выдерживает несколько дней активного использования, а ПК-режим 2.0 позволит работать как на настоящем компьютере.

А еще, у устройства есть альтернатива – потому что Blackview также выпустил планшет MEGA 1 . Это устройство больше о стиле, а также оно немного компактнее – 11.5 дюймов против 12.