Blackview и OSCAL сбрасывают цены до 80% - первая летняя распродажа AliExpress
Хватайте новинки
Лето уже наступило, а это значит, что время безумных скидок на AliExpress! С 1 по 7 июня здесь будет происходить большая распродажа. Ну а компания Blackview вместе со своим подразделением OSCAL уже подготовили вам новинки со шквалом невероятных предложений.
Первая ласточка – складной смартфон HERO 10 . Несмотря на бюджетную цену как для раскладушки, он обеспечит надежность на 250 тысяч сгибаний. Секрет – в прочном стальном шарнире и 6-нанометровом процессоре Helio G99. Финальная цена – $359.
Если вам больше по душе планшеты, обратите внимание на Tab 18 с 12-дюймовым экраном и четырьмя колонками Harman Kardon. Наслаждайтесь кино, не выходя из дома! Плюс батарея выдерживает несколько дней активного использования, а ПК-режим 2.0 позволит работать как на настоящем компьютере.
А еще, у устройства есть альтернатива – потому что Blackview также выпустил планшет MEGA 1 . Это устройство больше о стиле, а также оно немного компактнее – 11.5 дюймов против 12.
Если же планшеты не для вас, присмотритесь к умным часам X20 с круглым 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем невиданной четкости. Эта новинка от Blackview будет отслеживать ваш сон, сердечный ритм и поддержит более 100 видов тренировок. Заряда хватит на 5-7 дней!
А еще Oscal представил крепкий PILOT 2 с двумя экранами и мощными светодиодными фонариками. Его способность выдерживать экстремальные условия подтверждена военным эталоном. Плюс аккумулятор на 8000 мАч с быстрой 45-ваттной зарядкой. Чего только нет в списке распродаж! Здесь еще и компактный и одновременно производительный Mini PC MP100 , поэтому выбирайте то устройство, которое вам действительно понравилось, потому что сейчас - лучшее время.