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Линейка Blackview Tab регулярно пополняется новыми планшетами. Производитель выпускает недорогие устройства, которые могут похвастаться хорошим качеством и набором необходимых базовых функций. Скоро в продаже появится очередная новинка – Blackview Tab 13. Давайте ознакомимся с ее техническими параметрами.

Краткий обзор Blackview Tab 13 – характеристики и цена

Blackview Tab 13 станет обладателем 10,1-дюймового IPS-экрана с разрешением Full HD+. Больше всего внимания уделяется технологии TÜV Rheinland Low Blue Light, которая должна максимально снизить уровень вредного синего излучения. Также будет доступно 3 режима экрана: темный, режим чтения и защиты зрения.

Корпус планшета выполнен из алюминиевого сплава. Устройство выглядит стильно и минималистично. Рамки очень тонкие. Толщина Blackview Tab 13 составляет 7,7 мм, вес – 450 граммов.

На борту Blackview Tab 13 установлен MediaTek Helio G85. Устройство получило 6 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 10 ГБ. Постоянное хранилище на 128 ГБ. Для расширения флеш-памяти можно поставить TF-карту объемом до 1 ТБ. Планшет работает под управлением операционной системы Android 12 и прошивки DokeOS_P 3.0.

Заявлен улучшенный режим взаимодействия с ПК, благодаря чему облегчается процесс проведения онлайн-конференций.

Планшет поддерживает беспроводной интернет Simo Internet от одноименной компании. Вы сможете выходить в сеть в любом месте, где отсутствует привычный Wi-Fi. Важное уточнение: SIMO работает пока только в некоторых китайских регионах, но компания обещает расширить зону покрытия в ближайшее время.

Двухканальные динамики имеют поддержку технологии Smart PA. По заявлению производителя, это обеспечит громкое, качественное и объемное звучание. Основная камера на 13 Мп + 0,3 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Емкость аккумулятора Blackview Tab 13 составит 7280 мАч. Время автономной работы – около 30 часов.

Планшет отлично подойдет для учебы, просмотра фильмов и посещения интернет-страниц. Приобрести его можно здесь. Предзаказ стартует 22 августа. Если заранее добавите товар в корзину, сможете приобрести его по самой выгодной цене. Стоимость составит около 169 долларов.