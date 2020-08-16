Больше подробностей о характеристиках серии Huawei Mate 40

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Камеры и емкость аккумуляторов флагманов серии Huawei Mate 40

Надежды Huawei на рост и продвижение своих продуктов омрачены проблемой с производством чипов Kirin силами TSMC. В ближайшем будущем замена TSMC на горизонте не маячит и будущий Kirin 9000 (или Kirin 1000) может стать последним процессором, созданный в сотрудничестве двух компаний. Тем интереснее будет увидеть, каких высот в создании чипов достигла Huawei и какими будут ее флагманы семейства Huawei Mate 40.

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Анонс смартфонов ожидается в сентябре, а тем временем инсайдеры продолжают поставлять информацию какими они будут. Уже известно, что в линейку войдут четыре модели, где помимо традиционных базовой и Pro-версии представят Huawei P40 Pro + и Huawei Mate 40 Porsche Special Edition. Все новинки должны получить чип Kirin 9000 (или Kirin 1000), 8/12 Гб оперативной памяти и до 512 Гб постоянной.

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 приписывают плоский 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц, аккумулятор емкостью 4300 мАч и трехкомпонентную тыльную камеру: 50 Мп + 20 Мп (широкоугольный датчик) + 8 Мп (перископ с оптическим зумом).

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«Прошку» должны оснастить изогнутым 90-герцовым дисплеем, батарейкой на 4600 мАч, фронтальной камерой на 32 Мп и многомодульной тыльной камерой, где будет ToF-датчик и поддержка 5-кратного оптического зума. Ожидается, что в зависимости от объема памяти ценники на Huawei Mate 40 должны быть от $860 до $1065.

Huawei Mate 40

На 5 августа компания могла назначить премьеру флагманского чипа Kirin 9000 (Kirin 1000) и, возможно, в этот же день объявят дату релиза Huawei Mate 40.

Источники: cnmo, cnmo