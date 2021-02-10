Больше подробностей о Xiaomi Mi 11 Pro, а также слухи о Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max (Mi Mix Fold)

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Xiaomi Mi 11 Pro поборется за звание ультимативного флагмана 2021 года и компания может 29 марта показать Xiaomi Mi Mix 4 (Mi Mix Fold)

Вчера Xiaomi объявила дату очередной презентации. Она пройдет 29 марта и ее героями станут Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra. В преддверии анонса компания разогревает интерес к новинкам и опубликовала постер, в котором пообещала «прорыв в области обработки изображений». Новые флагманы принесут с собой «профессиональную систему изображений, которая станет вершиной эволюции смартфонов компании».

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По слухам, одним из главных преимуществ Xiaomi Mi 11 Pro станет перископический модуль на 48 Мп с поддержкой 5-кратного оптического зума и 120-кратного цифрового. Его дополнит датчик изображения Samsung ISOCELL GN2 на 50 Мп и оптическим размером 1/1,12 дюйма.

Инсайдеры обещают, что Xiaomi Mi 11 Pro удостоится стереодинамиков, настроенных Harman Kardon, аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч, беспроводной зарядки мощностью 67 Вт и получит защиту по классу IP68. От смартфона стоит ждать платформу Snapdragon 888, память LPDDR5 и UFS 3.1.

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Кроме того, есть вероятность, что 29 марта компания может преподнести сюрприз и покажет свой первый складной смартфон, которому приписывают название Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max или Mi Mix Fold. Ему приписывают гибкий 8,03-дюймовый дисплей, дополнительный экран диагональю 6,38 дюйма, чип Snapdragon 888, а также быструю память LPDDR5 и UFS 3.1. И вполне ожидаемо это должен быть самый доступный складной мобильник на рынке.

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Источники: mydrivers, ithome