Большие амбиции Xiaomi. Реализуются или нет?

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Xiaomi готова стать преемником лидерских амбиций Huawei и потягаться с грандами за Олимп

Huawei сдает свои позиции на мировом рынке смартфонов. Но, как говорится, свято место пусто не бывает и на место выбывшего игрока придет другой. На данном этапе больше всех от падения Huawei выиграла Xiaomi, которая подхватила «знамя» лучшего китайского производителя на мировой арене.

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Как известно, аппетит приходит во время еды и почувствовав себя на коне Xiaomi уже всерьез рассчитывает захватить приличную долю рынка в следующем году. 2021 год должен стать рекордным для компании и новая планка — не менее 240 млн поставленных мобильных устройств. Именно на такое количество трубок компания намерена закупить комплектующих. И это цифра отнюдь не максимальная в планах Xiaomi.

В переговорах с поставщиками компонентов она говорит о том, что в идеале хочет выпустить 300 млн смартфонов и им стоит быть готовыми, что портфель заказов будет увеличен. Аналитики со скепсисом относятся к тому, что Xiaomi сможет допрыгнуть до такой планки. Пандемия не отступает, покупательский спрос только начинает понемногу восстанавливаться и все еще есть проблемы в работе цепочки поставок. Нет также уверенности, что MediaTek и Qualcomm смогут удовлетворить аппетиты Xiaomi.

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Но даже 240 млн поставленных смартфонов может оказаться достаточным, чтобы потеснить Apple и занять вторую строчку в мировом табеле рангов крупнейших смартфоностроителей. Будет интересно посмотреть, сможет ли Xiaomi выполнить свой амбициозный план.

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Источники: gizmochina, asia.nikkei