Будущее наступит завтра. Прозрачные OLED-дисплеи для подэкранных камер уже готовы

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Пожалуй, одним из самых ожидаемых новшеств в смартфоне, станет реализация подэкранной камеры. Сложно не признать, что данное нововведение придется по душе большому количеству пользователей, ведь многим попросту надоели все эти вырезы, «челки» и «дырки». И внедрение этой технологии приблизила китайская компания Visionox. Именно дисплеи этого производителя устанавливают в своих смартфонах Huawei и Xiaomi. Кстати, гибкий дисплей Mi Mix Alpha творение «рук» Visionox.

Что создано

Сегодня китайский производитель матриц анонсировал технологию InV see. По сути, это метод изготовления OLED-панели, который позволяет добиться необходимого уровня прозрачности в той области, где будет располагаться фронтальная камера. Ведь, как известно, именно невозможность предложить достаточный уровень прозрачности дисплея является ключевой проблемой на пути реализации подэкранных селфи-камер.

Visionox пошла не только по пути прозрачности OLED-панели для получения качественных фоточек, но и решила вопрос на «аппаратном» уровне. Совместно с другими компаниями были созданы алгоритмы, позволяющие нивелировать блики, дифракции света и избежать эффекта «запотевания».

Конвейер готов к запуску

Но самое важное — у Visionox все готово, чтобы начать массовое производство таких инновационных OLED-матриц. А если это так, то первые смартфоны с подэкранной камерой могут появиться уже в этом году. В пользу такого развития событий высказался и менеджер по продуктам OnePlus. Он заявил, что уже во второй половине этого года технология подэкранной камеры будет запущена в серийное производство и найдет свое воплощение в коммерческих продуктах.

Источник: infos