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Бюджетник от Motorola, Moto E7, вот-вот представят

12.11.2020 480 0

Новые слухи о готовящемся Moto E7 только что появились в Сети.

 

Moto E7 Plus

 

Moto E7 Plus﻿

 

В августе прошлого года Motorola представила смартфон начального уровня Moto E6, а уже в сентябре появился еще один смартфон в этой линейке – Moto E6 Plus. В этом году Motorola продолжила серию, почему-то сразу выпустив больший по размеру смартфон - Moto E7 Plus, и компании еще предстоит представить его «младшего брата» - Moto E7.

 

Не так давно мы обсуждали намеки о выходе маленького E7, и вот в Сети появились свежие слухи о нем. Сегодня мы получили фотографии внешнего вида устройства в двух цветовых вариантах. Судя по всему, дата презентации Moto E7 может настать уже совсем скоро.

 

Новые рендеры были представлены инсайдером Абхишеком Ядавом. На фотографиях смартфон предстаёт в синем и сером цветах. Как можно увидеть, в дисплее Moto E7 имеется вырез в виде капли. На задней стороне устройства расположен квадратный модуль камеры, который включает в себя два объектива. Под ним расположен логотип компании, в который, скорее всего, по обычаю будет интегрирован сканер отпечатков пальцев. На верхней стороне устройства мы можем увидеть 3,5 мм разъем для наушников.

 

Moto E7 серый

 

По имеющимся данным, Moto E7 имеет 6,2-дюймовый HD+ IPS-дисплей, в котором будет располагаться 5-мегапиксельная фронтальная камера. На задней панели устройства будет установлен необычный набор датчиков: на 48 и 2 Мегапикселей.

 

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Moto E7 будет питать аккумулятор емкостью 5000 мАч. Название процессора, на котором работает Moto E7, в утечке не упоминается, однако ожидается, что будет использоваться решение от MediaTek. Устройство работает на Android 10 из коробки.

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Moto E7

 

Источник: Twitter


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Motorola Moto E7
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 12.11.2020

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Бюджетник от Motorola, Moto E7, вот-вот представят