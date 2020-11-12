Бюджетник от Motorola, Moto E7, вот-вот представят

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Новые слухи о готовящемся Moto E7 только что появились в Сети.

Moto E7 Plus﻿

В августе прошлого года Motorola представила смартфон начального уровня Moto E6, а уже в сентябре появился еще один смартфон в этой линейке – Moto E6 Plus. В этом году Motorola продолжила серию, почему-то сразу выпустив больший по размеру смартфон - Moto E7 Plus, и компании еще предстоит представить его «младшего брата» - Moto E7.

Не так давно мы обсуждали намеки о выходе маленького E7, и вот в Сети появились свежие слухи о нем. Сегодня мы получили фотографии внешнего вида устройства в двух цветовых вариантах. Судя по всему, дата презентации Moto E7 может настать уже совсем скоро.

Новые рендеры были представлены инсайдером Абхишеком Ядавом. На фотографиях смартфон предстаёт в синем и сером цветах. Как можно увидеть, в дисплее Moto E7 имеется вырез в виде капли. На задней стороне устройства расположен квадратный модуль камеры, который включает в себя два объектива. Под ним расположен логотип компании, в который, скорее всего, по обычаю будет интегрирован сканер отпечатков пальцев. На верхней стороне устройства мы можем увидеть 3,5 мм разъем для наушников.

По имеющимся данным, Moto E7 имеет 6,2-дюймовый HD+ IPS-дисплей, в котором будет располагаться 5-мегапиксельная фронтальная камера. На задней панели устройства будет установлен необычный набор датчиков: на 48 и 2 Мегапикселей.

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Moto E7 будет питать аккумулятор емкостью 5000 мАч. Название процессора, на котором работает Moto E7, в утечке не упоминается, однако ожидается, что будет использоваться решение от MediaTek. Устройство работает на Android 10 из коробки.

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Источник: Twitter



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