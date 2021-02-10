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Бюджетник Poco M6 Pro 5G получил HyperOS (MIUI 15) + скачать

28.01.2024 166 0

Новое обновление

Компания Xiaomi выпустила обновление своей прошивки HyperOS на базе Android 14 для бюджетного смартфона Poco M6 Pro 5G. Обновление уже доступно для загрузки через OTA и Recovery. Размер файла составляет около 4,2 ГБ.

Бюджетник Poco M6 Pro 5G получил HyperOS (MIUI 15) + скачать – фото 1

Poco M6 Pro 5G был представлен в августе 2023 года. Он оснащен 6,79-дюймовым дисплеем IPS с частотой 90 Гц, процессором Snapdragon 4 Gen 2 и 50 Мп основной камерой. Поначалу запускался на MIUI 14.

Обновление HyperOS добавит возможности кастомизации экрана блокировки, обновленной галереи с функцией создания аватарок, а также улучшенной конфиденциальности данных.

Бюджетник Poco M6 Pro 5G получил HyperOS (MIUI 15) + скачать – фото 2

Если официальное обновление еще не последовало, загрузить его можно по ссылке:

Poco M6 Pro 5G - скачать HyperOS

Автор: Andrii S. Дата публикации: 28.01.2024
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Бюджетник Poco M6 Pro 5G получил HyperOS (MIUI 15) + скачать