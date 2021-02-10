Бюджетный Oppo A18 с большим аккумулятором – клон A38 для рынка ОАЭ

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Бюджетник ДО﻿ $200

Новый недорогой телефон Oppo серии A дебютировал в Объединенных Арабских Эмиратах. Oppo A18 имеет почти идентичные характеристики с Oppo A38, представленным в начале сентября.

Oppo A18 получил 6,56” IPS с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. В верхней части имеется каплевидная выемка для фронтальной камеры на 5 МП, а сзади расположена основная камера на 8 МП и вспомогательная камера на 2 МП.

Oppo A18 оснащен тем же процессором Helio G85, что и A38, и имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти, которую можно расширить с помощью слота microSD, работу поддерживает аккумулятор на 5000 мАч. Программное обеспечение ColorOS 13.1 основано на Android 13.

Oppo A18 доступен в цветах Glowing Black и Glowing Blue. Цены еще не определены, но это может быть эквивалент €160, как в A38.

Источник: GSMArena