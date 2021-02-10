Ценники на Realme GT Neo 2T, Realme Q3s и Realme Watch T1 раскрыты до анонса

848

Ловите прогноз, что по ценам на новинки от Realme

Что мы знаем о Realme GT Neo 2T? Да практически все. Аппаратные характеристики и дизайн — известно достаточно, чтобы составить вполне четкое представление о предстоящей новинке. Но для полноты картины не хватает информации о цене и тут инсайдеры дали свой прогноз, на что стоит рассчитывать тем, кто захочет приобрести realme GT Neo 2T в Китае. Еще попутно они поведали о ценниках на Realme Q3s и Realme Watch T1.

Если сведения достоверны, то в Поднебесной за Realme GT Neo 2T будут просить $358. Для сравнения на Realme GT Neo 2T на базе Snapdragon 870 ценник стартует с отметки $358, а за Realme GT Neo на старте продаж запросили от $427. Что касается Realme Q3s, то ему предсказывают ценник на уровне $295, а за смарт-часы Realme Watch T1 могут запросить $155. Сбудется этот прогноз или нет, узнаем уже завтра.

Напомним, что Realme Q3s должен предложить 6,6-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 144 Гц, чипсет Snapdragon 778G, до 8 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной. Емкость аккумулятора должна составить 5000 мАч, основная камера предложит три датчика 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп и обещают быструю зарядку мощностью 30 Вт.

Читать также: Представлена Realme UI 3.0 на базе Android 12: чище, организованнее, быстрее и плавнее ﻿

Realme GT Neo 2T оснастили 6,43-дюймовой AMOLED-панелью с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 128/256 Гб, платформой Dimensity 1200AI, батарейкой на 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: telegram