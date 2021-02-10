Цены на Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro в Европе

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Компания рано мнит из себя А-бренд

В конце декабря прошлого года были представлены Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, которые только в марте доберутся до глобального рынка. Уже известно, что выход на международную арену запланирован на 15 марта. Если с характеристиками нет никакой неопределенности, то вот что касается цен, то точной информации нет.

С заявкой на достоверность сведений сетевой информатор PriceBaba опубликовал ценники на Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. По его сведениям, Xiaomi 12 Pro с 8/256 Гб памяти оценят в 1099 евро. Будет еще топовая модификация с 12/256 Гб, но ее стоимость не сообщается.

Что касается Xiaomi 12, то его планируют продавать по цене от 899 евро и столько же должны запросить за модификацию с 8/128 Гб памяти. Предложат версию с 8/256 Гб памяти, но сколько за нее могут запросить, источник не сообщает.

Эта информация идет вразрез с той, которая появилась две недели назад. Тогда инсайдеры указывали на то, что Xiaomi 12 будет доступен в двух версиях с 8/256 Гб и 12/256 Гб памяти по цене 800 и 900 евро соответственно. Прайс на Xiaomi 12 Pro должен составить 1000 и 1200 евро за варианты с 8/256 Гб и 12/256 Гб памяти. Обещают вывести на глобальный рынок и Xiaomi 12X, который могут оценить в 600-700 евро.

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Источник: mysmartprice