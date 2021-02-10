CES 2024. Ваш персональный помощник Rabbit R1: как работает необычное ИИ устройство - видео

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Большие возможности маленького гаджета

Американский стартап Rabbit представил на выставке CES 2024 свое первое устройство Rabbit R1. Этот интересный гаджет направлен на выполнение голосовых команд и взаимодействие со смартфоном. Он имеет компактные размеры и отличается ярким дизайном красно-оранжевого цвета.

Гаджет направлен на производительность своего владельца и выполняет роль карманного ассистента. Он может искать нужную информацию, совершать онлайн-покупки, планировать путешествия, пока человек занят другими задачами. Вот как это объясняют в компании:

R1﻿ позиционируется как автономный аппаратный портал, позволяющий избавиться от отвлекающих факторов и помочь пользователям решать свои повседневные цифровые задачи умнее, эффективнее и приятнее.

Само устройство относительно просто с точки зрения аппаратного обеспечения. Он оснащен 2,88-дюймовым сенсорным экраном с закругленными углами, разработанным компанией Teenage Engineering. Он работает на процессоре MediaTek с тактовой частотой 2,3 ГГц, поддерживается 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ для хранения данных. Аккумулятор рассчитан на круглосуточное использование, а устройство имеет уникальную поворотную камеру "глаз", которая работает как селфи или задняя камера.

Кроме того, Rabbit R1 оснащен большим колесом прокрутки и боковой кнопкой для звонков. У него также есть пару микрофонов дальнего радиуса действия для ввода голосовых команд, хотя ему не хватает полной функциональности смартфона, несмотря на наличие слота для SIM-карты.

Основная цель устройства – быть мостом между пользователями и их смартфонами, включая iPhone и другие устройства. Rabbit R1 и его операционная система, Rabbit OS, разработаны для упрощения взаимодействия пользователей с приложениями. Вместо того, чтобы пользователи переходили между приложениями для выполнения задач, Rabbit R1 управляет этими задачами на основе собственной модели больших действий (LAM), подобной большим языковым моделям, используемым в чат-ботах, таких как ChatGPT. Самое интересное, что он распознает естественный язык, вам достаточно заговорить к нему. Интересно увидеть это устройство в действии.

Приятным удивлением является его цена, Rabbit R1 доступен до предварительного заказа (через официальный сайт) всего по цене $199 и поступит в продажу в конце марта 2024 года.

Вот видео презентации Rabbit R1 :

Источник: interestingengineering﻿| rabbit﻿