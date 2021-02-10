Частоты Dimensity 2000 и Snapdragon 898: это процессоры или печки?

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Кочегарить Dimensity 2000 и Snapdragon 898 будут на полную

Все указывает на то, что следующий год станет годом торжества 4-нанометрового техпроцесса. Почти все известные компании, которые занимаются проектированием мобильных чипов, представят флагманские платформы, созданные по нормам 4-нм технологии. А вот, кто это сделает первым — загадка. Если MediaTek не перейдет ей дорогу, то первой к финишу может прийти Qualcomm с ее Snapdragon 898.

Правда, ряд сетевых источников ориентируют нас то, что мы увидим торжество инженерной мысли тайваньской компании и ее Dimensity 2000 может стать пионером в мире 4-нм чипов. Производство этого процессора должно быть поручено TSMC, а Snapdragon 898 будет сходить с конвейеров фабрик Samsung.

Слухов о том, какими будут чипы, предостаточно. Поделиться с широкой аудиторией своими знаниями решил известный сетевой информатор Digital Chat Station. По его данным, Snapdragon 898 предложит три кластера ядер, один из которых будут отведен под квартет энергоэффективных ядер с частотой 1,79 ГГц. Второй блок займут три ядра (предположительно Cortex-A710), разогнанные до частоты 2,5 ГГц (предположительно Cortex-A510) и венцом архитектуры, станет суперядро Cortex-X2 с пиковой частотой 3,0 ГГц. В качестве графической подсистемы выступит Adreno 730.

Что касается Dimensity 2000, то он будет во многом схож с Snapdragon 898 по части комбинации ядер и их частоты. Так, высокопроизводительное ядро Cortex-X2 предложит частоту 3,0 ГГц, средние ядра могут работать на частоте 2,85 ГГц и энергоэффективные — 1,8 ГГц. Видеоядро будет представлено Mali-G710 MC10 GPU.

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Источник: twitter