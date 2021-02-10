Чехлы для Google Pixel 7 Pro уже готовы

182

Выступ тыльной камеры вновь предложат

Несмотря на все потуги, линейка Pixel у Google все же не задалась и низкие продажи тому подтверждение. Но в прошлом году компания решилась совершить небольшой переворот в сознании пользователей, что Pixel-фоны — утилитарные смартфоны. Идея Google была проста — предложить оригинальный дизайн и установить платформу, которой нет ни у кого.

С первым все сложилось отлично и мало кто будет спорить с тем, что у Pixel 6 и Pixel 6 Pro самобытный дизайн. А вот с чипом не задалось, были допущены ряд инженерных просчетов. Тем не менее, Google намерена и дальше создавать собственные чипы и готовит Tensor второго поколения для Pixel 7 и Pixel 7 Pro.

Что касается экстерьера, то тут не стоит ждать резких движений. Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro унаследуют дизайн от предшественников. Это подтверждают и CAD-рендеры, которые созданы на основе чехлов, которые уже приготовили для новинок. Они подтверждают, что выступ для основной камеры на тыльной стороне будет и количество датчиков в основной камере Google Pixel 7 Pro останется неизменным — три. Разве что исполнение самих модулей изменится.

Что касается лицевой панели Google Pixel 7 Pro, то нам демонстрируют изогнутую по кромкам панель и можно не сомневаться, что это будет OLED. Предположительно, ее диагональ составит 6,7 дюйма, частота обновления 120 Гц и разрешение QuadHD+. А вот показывать исполнение фронтальной камеры, не стали. Маловероятно, что селфи-модуль отправят под экран. Компания, скорее всего, предпочтет врезать ее в круглое отверстие.

﻿

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿﻿

Источник: gsmarena